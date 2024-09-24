凱基投顧預期台股探底危機解除 中長線布局看好七族群

台股過去一個月迎來多重變數，包含8月份就業數據、蘋果iPhone16新機發布、美總統大選辯論、美國聯準會利率決策會議等，凱基投顧指出，如今台股已「關關難過關關過」，尤其是美國聯準會決議降息2碼，卻巧妙表示9月的2碼主要是彌補7月該降未降的1碼，大幅消除市場對經濟步入衰退的擔憂，因此預期台股探底危機已解除，雖然經驗顯示膠著的美國總統大選選情，將使大選前股市呈現震盪整理格局，但基於看好大選後行情，建議投資人可提前在目前至11月5日美國大選選前的震盪過程當中，開始做中長期布局。

凱基投顧追蹤1970年代以來，美國聯準會啟動降息周期後的九次金融市場變化，股市表現漲跌互見，但若將當時經濟環境分為「未衰退」與「衰退」，則很明顯看得出其中脈絡，「未衰退」下的降息對股市偏向正面，降息後的1個月、2個月、3個月、6個月，股市平均報酬率分別達1%、4%、7%、12%；反之，「衰退」下降息的股市平均報酬率則分別為1%、0%、-6%、-7%，這意味最終反映仍是基本面的優劣；而凱基投顧根據目前各項經濟數據，研判仍以「不衰退」機率為大，由此支撐未來半年台股以漲勢居多，惟現階段尚需面臨就業市場的放緩以及美國總統大選的變數，導致短期台股以震盪整理為主。

凱基投顧預期今年底前的主要難關，只剩下美國總統大選的不確定性，因為將顯著影響美國長期貿易政策，而凱基投顧也對美國總統大選結果，做出影響台股的三種情境分析，結論是「不論誰勝選，股市都將回歸基本面而上漲，惟有川普敗選但不認輸並引發政治動盪，才容易重挫」，研判待選舉變數釐清後，才容易迎來股市的大幅彈升，故建議投資人開始進行中長期布局，看好族群包含AI、iPhone、電競、電子紙、摺疊機、金融、高殖利率等。

此外，「凱基股股漲」節目主持人暨資深分析師許高銘表示，美國聯準會利率政策以首度降息2碼落幕，美股整體反應算是中性平穩，未來到底經濟是硬著陸還是軟著陸還難以判斷，且美國總統大選選情尚不明朗，目前台股到10月應該都還是以震盪盤整為主，所以在短線操作上選股重於指數，但對中長線投資人而言，10月震盪整理期間卻是不錯的布局機會，建議投資人可於每周一至每周五晚上九點鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析，留意每日市場洞察並把握布局時機。