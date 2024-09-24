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投信自營商搶進定穎投控 股價反彈上漲！遭列注意股續漲逾3%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

隨著投信自營商搶進特斯拉概念股車用PCB廠商定穎投控（3715）近期股價反彈上漲，昨日遭列注意股，24日早盤續漲逾3%，最高來到81元。

依據主管機關公告，定穎投控股票列注意股，最近六個營業日之累積周轉率為61.24%。且09月23日之周轉率為25.46%，23日收盤價76.30元，本益比為16.37。

定穎日前召開法說會，公司提到泰國廠已提前在8月開始量產，目前看下半年營運整體可望優於上半年，另外子公司大陸掛牌按照進度公告。

定穎投控日前指出，希望成為高階客戶在泰國最重要供應商，泰國廠並已取得泰國投資促進委員會（BOI）免稅申請並於8月開始量產每月開出10萬呎年底前開出50萬呎，首要目標是把產線運作接受客戶稽核，後續五成產能規畫伺服器與網通產品，希望成為AI應用重要生產基地。

定穎投控統計，稼動率今年第2季約90-95%，第3季約九成，產品均價有望逐季提升，汽車板訂單維持1-1.5個月，第3季客戶訂單已見溫和復甦。

定穎投控日前提到，第3季預估汽車、網路通訊及伺服器、儲存裝置、電腦及周邊都有成長。其中網路通訊及服務器產品類型中，網通卡繼續積極放量，AIASIC加速卡也已通過認證目前小量生產中。這些產品多為高階HDI的設計，對獲利有正向的貢獻。

回顧今年第2季，定穎投控說，以產品別占比來看，汽車板占比減少3%，網路通訊及服務器產品占比增加2%，顯示面板占比增加1%，其他產品別持平。從技術別來看，HDI的占比達31%，季提升3%，產品結構持續優化。

泰國

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