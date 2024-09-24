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降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

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降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

聯合新聞網／ 拾趴馬克
降息買債已成為市場共識，但如果沒有做好功課，送分題也會變成送命題。示意圖／ 路透社
降息買債已成為市場共識，但如果沒有做好功課，送分題也會變成送命題。示意圖／ 路透社

最近聯準會宣布降息，讓沉寂一時的債券再度被所有投資人注意，雖然網路上不少人說這是投資送分題，但只要是投資都有風險！本篇來說說債券的缺點。

債券ETF缺點1、流動性風險

某些債券市場（特別是高收益債）的流動性較差，這可能導致債券ETF在市場動盪的時候，特別難買進或賣出。

在市場下跌時，無法順利出脫手上的ETF將是另一種災難，投資人就要特別小心了！

債券ETF缺點2、追蹤誤差

債券ETF無法完美追蹤指數，容易因為匯率波動、管理費、保管費或其他因素，導致實際表現與追蹤指數有差異。

最近美債越來越熱門，要投資美債的話，美金的走勢也是需要關注的重點。

債券ETF缺點3、利率風險

債券的價格和利率走勢成反向變動，通常利率走升，債券價格就會走跌。無論是主權債或是高收益債，債券的價格都很容易被利率影響，特別是長天期的債券，利率變動的漲幅會比短天期債還大。

債券ETF缺點4、信用風險

信用風險又稱為違約風險，購入債券就像是借錢給這間公司（國家），最怕公司（國家）發生財務危機，無法償還本金及利息，所以通常風險越高的公司（國家）給的利率也就越高。

債券ETF缺點5、通貨膨脹風險

單一債券每一年都會依照約定支付票息（利息），一般而言，每一年領的票息皆相同，但利息的實質購買力，會隨著通貨膨脹下降。

通膨上揚會吃掉債券的實質報酬，將導致債券的購買意願降低，價格下跌，債券ETF是由一籃子債券所構成的投資組合，同樣也會受通膨影響到市價。

結論

債券ETF給投資人一個簡便的管道，進入債券投資市場，但缺點還是不容忽視。投資之前一定要詳做功課，投資完全不懂的標的，才是投資最大的風險。

◎本文內容已獲拾趴馬克授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 債券 利息 聯準會 通膨

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