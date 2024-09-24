美股小幅收高 台股蓄勢挑戰季線

美股主要指數23日小幅收高，道瓊工業指數上漲61.29點，那斯達克指數上漲25.95點。法人表示，台指期夜盤收跌20點，台股今天可能呈現震盪走勢，蓄勢挑戰22323點季線關卡。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，美股23日收盤小幅上漲。道瓊工業指數上漲61.29點，漲幅0.15%；標準普爾500指數上漲16.02點，漲幅0.28%；那斯達克指數上漲25.95點，漲幅0.14%；費城半導體指數上漲25.75點，漲幅0.51%。

國內外產業訊息方面，台灣卓越無人機海外商機聯盟23日召開誓師大會，由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，聯盟成員總數超過50家廠商，協同主席計有神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等7家。

佳世達目前持有諾貝兒股權約26.72%，將以每股新台幣175元現金，公開收購諾貝兒13.95%股權，提高持股強化未來布局。

IC封測廠矽格董事會決議通過提高民國113年資本支出，預計投資金額自新台幣12.09億元，提高至38.09億元，調幅達2.15倍，配合營運需要增建廠房。

法人表示，台指期夜盤震盪收小跌20點，台股今天可能呈現震盪走勢；近日指數在季線附近遊走，蓄勢挑戰季線關卡。