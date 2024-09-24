降息周期啟動 三大債市淨流入

美國聯準會啟動寬鬆週期，債市近期全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至9月18日，投資級債淨流入擴大至63.8億美元，非投資等級債淨流入15.7億美元、新興市場債轉為淨流入4.1億美元。

安聯投信表示，聯準會降息50基點，利率點陣圖下調對年末利率預估，但鮑爾暗示不急於再次大幅降息，加上美國初申失業救濟數據強於預期，股市再創紀錄新高，使美國10年期公債殖利率整週小幅走升；受惠於聯準會積極降息半碼支撐經濟，風險債市全面收漲。

在經濟數據部分，美國8月份零售銷售意外成⻑，強勁的網路購物數據淡化其他業者喜憂參半的業績表現；前一週首次申領失業救濟人數則降至5月以來最低，顯示勞動力市場表現依然穩固，使美國10年期公債殖利率整週走升4個基準點至3.71%。

三大債市中，新興債市轉為淨流入。安聯投信表示，韓國政府債券投資者預計首爾官員在未來幾個月內將降低利率，主要是美國轉向寬鬆政策為亞洲各國央行提供了鬆動政策的機會。另方面，為應對因經濟活動強於預期而帶來具有挑戰性的通膨前景，巴西央行則是宣布升息1碼。

從過去經驗來看，在未陷入衰退的情境下，預防性降息後，S&P500指數後3、6、12個月平均上漲3.6%、9.9%及13.8%，主要債券在後6、12及18個月，亦能有中高個位至雙位數漲幅。

安聯投信表示，隨政策轉向寬鬆周期，有望提供經濟和基本面更多支持，根據過往經驗，未陷入衰退的情境下，股債資產在降息後均有表現空間。降息啟動後可望帶動公債表現；鑒於降息後將推升殖利率曲線陡峭化，除短債抗震外，亦偏好中天期；新興市場通膨回落至低檔，新興市場具備降息空間。

安聯投信表示，邁向第四季，面對諸多不確定性，應可以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局：高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。