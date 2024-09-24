法人：台股年底行情可期

台股近日挑戰季線，投顧法人表示，台股短期有機會突破季線，年底前到明年初有機會再創歷史新高；操作可採雙管齊下，權值、中小型股並進，中小型股看好兩大族群，包括半導體供應鏈設備，以及AI與機器人題材。

根據歷史統計，每年從10月至隔年3月都是台股旺季，主因產業進入旺季、年底有作夢行情、農曆年行情等多重加持，較易出現波段大行情。

台新投顧副總經理黃文清分析，高檔還有套牢賣壓，降息利多可能暫告一段落，不過，只要指數先站回季線，就是先吃下定心丸；接下來若越過頸線22,545點，指數有機會呈現N型上攻，大盤在今年底到明年第1季間有機會創高。

以族群來看，權值股仍是帶動台股上攻的主力部隊，尤其是市場矚目的10月17日台積電（2330）法說會，法人圈普遍看好將釋出利多。

黃文清表示，台積電的CoWoS先進封裝擴充產能進度將是市場焦點，尤其將扶植本土供應鏈為主下，相關半導體設備、特用化學、材料等廠商可望受惠。