快訊

聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

聽新聞
0:00 / 0:00

台股攻季線 內外資喊衝…矽光子、IC設計等表現亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

內外資攜手拱台股，外資昨（23）日買超115.9億元，已連三買，加上投信連26買，激勵權值三雄帶頭領漲，台積電（2330）最後一盤從平盤拉高4元，收977元，帶動指數最後一盤跳升52.6點，終場上漲126點，收22,285點，距季線22,323點僅有咫尺。

三大法人昨天同步站在買方，共買超187.8億元；外資現貨續買115.9億元，連三買累計624.8億元，但期現貨未同步偏多操作，昨天期貨淨空單增加3,917口至35,862口。

台股盤面重點
台股盤面重點

內資方面，投信昨買超43億元，連26買，寫史上第五長連買紀錄，累計買超1,114.5億元，下一步將挑戰今年7、8月間的連31買、第四長連買紀錄。投信今年來累計買超達7,039億元，創歷史天量。自營商賣轉買、買超28.9億元。八大公股行庫逢高調節44.8億元，連三賣。

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，國際資金回流亞股，亞股連三天反彈，台股昨天開高震盪，指數最高上探22,307點後，受到賣盤壓抑，最後一盤在買盤湧進台積電等權值股帶動下，爆出341億元大量，終場上漲126點收22,285點，成交量3,061億元。

盤面上，矽光子、IC設計、車電、重電、航運等族群活蹦亂跳，金融股表現也頗為亮麗，國泰金、富邦金、中信金等紛紛收漲，但貢獻指數最多的仍是權值三雄台積電、鴻海、聯發科帶頭衝鋒，台積電上漲4元收977元，鴻海、聯發科分別上漲3元、20元。千金股漲多跌少，其中力旺上漲3%最突出，弘塑下跌6.1%最弱勢，檔數維持14檔不變。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥，以及台新投顧副總經理黃文清看法，Fed降息2碼，應是預防性降息，有利股市表現，促使台股權值股、題材中小型股、政策利多股紛紛表態，預期指數突破季線關卡後，指數將震盪盤堅。

台積電 台股

延伸閱讀

台股上漲126點 三大法人買超185億元

台股震盪上漲126點 可望續挑戰季線壓力

台股上漲126點收22,285點挑戰季線 台積電漲4元收977元

傳台積電商討阿聯建廠 專家：八字沒一撇

相關新聞

台股攻季線 內外資喊衝…矽光子、IC設計等表現亮眼

內外資攜手拱台股，外資昨（23）日買超115.9億元，已連三買，加上投信連26買，激勵權值三雄帶頭領漲，台積電最後一盤從...

法人：台股年底行情可期

台股近日挑戰季線，投顧法人表示，台股短期有機會突破季線，年底前到明年初有機會再創歷史新高；操作可採雙管齊下，權值、中小型...

高現金價值概念股 聚焦

台股昨（23）日開高震盪，指數收復22,200點關卡。法人表示，現階段受到國際股市多空角力，台股大盤震盪整理，若能挑選台...

就市論勢／PS遊戲機鏈 有利可圖

美國最新公布初領失業金人數意外降低，就業市場穩健，安定投資人對美國經濟穩健的信心，雖然最新市場預期2025年結束時，美國利率將從目前的5.5%降至3%，預估2025年美降息五次共6碼，但目前台股價穩量縮，指數維持盤整格局。

大摩調降M31目標價

矽智財（IP）大廠M31昨（23）日股價跳水，開盤直接摜至跌停價886元，一路躺平到收盤，市場認為與摩根士丹利證券（大摩...

台日創新峰會 交流熱烈

臺灣證券交易所日前首度參與由國發會及東京都政府共同主辦的「台灣、日本創新高峰會」，活動由國發會主委劉鏡清率國內行政機關、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。