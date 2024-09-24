台股攻季線 內外資喊衝…矽光子、IC設計等表現亮眼

內外資攜手拱台股，外資昨（23）日買超115.9億元，已連三買，加上投信連26買，激勵權值三雄帶頭領漲，台積電（2330）最後一盤從平盤拉高4元，收977元，帶動指數最後一盤跳升52.6點，終場上漲126點，收22,285點，距季線22,323點僅有咫尺。

三大法人昨天同步站在買方，共買超187.8億元；外資現貨續買115.9億元，連三買累計624.8億元，但期現貨未同步偏多操作，昨天期貨淨空單增加3,917口至35,862口。

台股盤面重點

內資方面，投信昨買超43億元，連26買，寫史上第五長連買紀錄，累計買超1,114.5億元，下一步將挑戰今年7、8月間的連31買、第四長連買紀錄。投信今年來累計買超達7,039億元，創歷史天量。自營商賣轉買、買超28.9億元。八大公股行庫逢高調節44.8億元，連三賣。

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，國際資金回流亞股，亞股連三天反彈，台股昨天開高震盪，指數最高上探22,307點後，受到賣盤壓抑，最後一盤在買盤湧進台積電等權值股帶動下，爆出341億元大量，終場上漲126點收22,285點，成交量3,061億元。

盤面上，矽光子、IC設計、車電、重電、航運等族群活蹦亂跳，金融股表現也頗為亮麗，國泰金、富邦金、中信金等紛紛收漲，但貢獻指數最多的仍是權值三雄台積電、鴻海、聯發科帶頭衝鋒，台積電上漲4元收977元，鴻海、聯發科分別上漲3元、20元。千金股漲多跌少，其中力旺上漲3%最突出，弘塑下跌6.1%最弱勢，檔數維持14檔不變。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥，以及台新投顧副總經理黃文清看法，Fed降息2碼，應是預防性降息，有利股市表現，促使台股權值股、題材中小型股、政策利多股紛紛表態，預期指數突破季線關卡後，指數將震盪盤堅。