大摩調降M31目標價
矽智財（IP）大廠M31（6643）昨（23）日股價跳水，開盤直接摜至跌停價886元，一路躺平到收盤，市場認為與摩根士丹利證券（大摩）最新報告有關，該報告將M31目標價由1,830元大幅調降至1,000元，接近腰斬，評等由「優於大盤」調降至「中立」。
大摩報告指出，M31的長線利多仍在，但由於英特爾等開發專案延遲，加上非人工智慧（AI）復甦緩慢、營業費用提高、競爭激烈等因素，因此調降M31目標價。
M31最近曾指出，來自AI/高效能運算（HPC）及智慧機的需求相當強勁，但個人電腦（PC）市場持續惡化，物聯網及汽車領域仍面臨調整。
儘管M31在AI相關應用上的營收比重約15%，但近期其他終端應用普遍疲軟，將抵銷此一優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言