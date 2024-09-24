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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

大摩調降M31目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
M31董事長陳慧玲（右）與總經理張原熏。 聯合報系資料庫
M31董事長陳慧玲（右）與總經理張原熏。 聯合報系資料庫

矽智財（IP）大廠M31（6643）昨（23）日股價跳水，開盤直接摜至跌停價886元，一路躺平到收盤，市場認為與摩根士丹利證券（大摩）最新報告有關，該報告將M31目標價由1,830元大幅調降至1,000元，接近腰斬，評等由「優於大盤」調降至「中立」。

大摩報告指出，M31的長線利多仍在，但由於英特爾等開發專案延遲，加上非人工智慧（AI）復甦緩慢、營業費用提高、競爭激烈等因素，因此調降M31目標價。

M31最近曾指出，來自AI/高效能運算（HPC）及智慧機的需求相當強勁，但個人電腦（PC）市場持續惡化，物聯網及汽車領域仍面臨調整。

儘管M31在AI相關應用上的營收比重約15%，但近期其他終端應用普遍疲軟，將抵銷此一優勢。

AI 大摩 物聯網

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