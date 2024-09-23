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大宇成為大股東 金雨：有助未來跨入車用、儲能、軍工

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

自動販賣機龍頭廠金雨（4503）辦理私募，獲紡織廠大宇（1445）認購、並成為金雨第四大股東，金雨董事長卓政懋表示，此次私募對金雨朝多角化發展又邁進一步，未來將逐步跨入車用、儲能、軍用及AI伺服器等領域。

大宇稍早才投資錦明（3230）、成為錦明最大股東，而此次投入1.16億元、以每股均價38.77元認購金雨私募普通普3,000張，持股比例4.52%，成為金雨第四大股東。目前，金雨前三大股東分別為興亞營造、樺漢旗下力盟總經理鍾煥祥及樺漢。

大宇8月9日公告，以2.16億元、每股均價不高於17.3元，認購錦明私募普通股1.25萬張，持股比例高達14.53%，成為錦明最大股東。而錦明產品應用領域涵蓋消費性產品、消費及商用電子產業、汽車、儲能及軍用產業等。

大宇去年8月委託商仲第一太平戴維斯台灣，出售位在桃園龜山工業區的廠房，土地面積296.64坪，交易金額13.29億元，大宇可獲處分利益高達10.7億元，貢獻每股獲利8.18元，公司荷包滿滿。

金雨在樺漢等「鴻家軍」的助攻下，今年自動販賣機陸續升級為AI智慧機，新一代智慧遊藝機也接獲國外客戶大單，下半年陸續放量。其中，IGT遊戲機目前訂單能見度已看到明年第2季；ATI遊戲機也逐步朝每月500台的目標逐步放量。

金雨上半年稅後虧損0.22億元，每股稅後虧損0.36元，優於去年同期每股虧損0.57元。其中第2季合併營收0.72億元、年增28.5%，稅後虧損350萬元，明顯優於去年同期虧損1,700萬元，每股稅後虧損0.06元。

金雨前八月合併營收1.98億元、年增32.5%。因應訂單持穩增加，以及金雨部分廠房因道路拓寬被徵收，卓政懋說，金雨已計畫在總廠現址擴建新廠，以滿足未來訂單需求。

金雨過去主要替博奕機製造大廠IGT代工，在與樺漢結盟後，去年起新增全球博奕機龍頭廠ATI的彩票機及遊戲機訂單；其中，原本只出貨日本的遊戲機，將藉此打進全球市場，接單出貨量將以倍數成長。

股東 遊戲機

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