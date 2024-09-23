法人：第4季聚焦半導體族群搭配台灣多重資產

日盛投信指出，美國聯準會（Fed）如預期降息，有利全球風險資產。建議投資人，在第4季投資組合中，以人工智慧（AI）為主的成長股票部位可占75%，聚焦全球半導體股、台股及越南基金；台灣多重資產基金占25%，以因應不確定的金融環境。

日盛投信認為，第4季投資市場回歸基本面檢視，美國總統大選也是關注焦點。整體而言，第4季投資布局應關注優質基本面、降低美元匯損，在多頭震盪之際分批布局，並且持有台灣多重收益型資產，因為不受美元匯損影響且長期收益穩健。

日盛投信表示，AI晶片供不應求，加上第4季消費電子旺季將至，預計半導體先進製程、軟體及網通股在股市多頭回彈期間可望優先受惠。在投資組合中，全球關鍵半導體基金可占20%，台股基金占35%，越南基金則占20%。

在台股方面，日盛投信表示，隨著企業獲利上修，預估2024~2025年將連續二年挑戰雙位數成長，基本面將成為台股走高的關鍵，尤其AI與半導體族群最具實質訂單亮點，建議第4季可將主動式台股基金列入資產配置。

雖然經濟與企業獲利基本面佳，將支撐台股多方穩盤信心，但日盛投信認為，Fed降息幅度與總統大選選情變化、主要經濟體貿易保護措施等不確定因素仍將帶來市場波動。因此，投資搭配金融類股的股息題材及傳統產業產業復甦契機，將是掌握大盤輪漲、震盪向上的最佳策略。

日盛投信指出，越南今年國內生產毛額（GDP）成長目標獲政府調高至7%，最大推手為強勁的出口動能。因此，工業相關供應鏈如AI科技、港口運輸、工業園區地產開發，甚至是金融業中的工業開發銀行，都是具潛力的受惠族群。