快訊

限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

Fed啟動降息循環 外資全面回流新興亞股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，外資上周買超新興亞股，以買超台股10.1億美元最多，其次是印度的3.3億美元、印尼的3.1億美元；只賣超南韓，金額為6.8億美元。亞股上周普遍收紅，以菲律賓漲3%最強，其次是印度及泰國都漲1.9%、台股漲1.8%，僅印尼收黑，全周跌0.9%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的118.9億美元最多，再來是印度的89.3億美元；賣超則以對台股的149.7億美元最重，再來是越南的25.9億美元。今年以來，新興亞股仍以台股最優，漲幅為24.2%，再來是印度的17.4%，泰國最弱，仍有2.1%的漲幅。

外資9月以來買超印度38.4億美元，推升印度股市再創歷史新高。群益印度中小基金經理人林光佑表示，今年來印度股市創新高次數為全球主要股市之最。印度經濟動能維持強勁，加上雨季雨量優於歷史水準，持續降低通貨膨脹壓力，有助支持股市。時序進入宗教節慶與結婚旺季，可望帶動觀光旅遊、黃金珠寶、汽機車、家電等消費需求。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股打出第二支腳，且已完全回補9月跳空缺口。本周大盤將挑戰突破上方季線反壓，若成交量能維持在季均量4,000億元以上，則有助於指數延續反彈。目前三大指數中，僅金融指數率先回到各天期均線之上，電子與傳產指數若能跟進站回季線之上，則有利於多方表現。

印度 台股

延伸閱讀

降息周期啟動 三大債市淨流入

亞洲實力指數超越日本 印度成綜合實力第三大強國

台股ETF受益人984萬人 連續30周創新高

台股、債券ETF受益人數續創新高 債券ETF受益人數逼近200萬

相關新聞

外資買超115億元！這檔買最多、連16買 但續賣台新金

台股23日以22,285.53點，上漲126.11點，三大法人同步買超，以外資買超115.9億元最多，新光金（2888）...

抽增資新股紅包 這檔電動車概念股抽中有望賺3.3萬

劍麟（2228）及中租-KY（5871）預計在9月24~26日辦理增資股的公開申購作業，9月30日抽籤，劍麟每股承銷價8...

台股上漲126點 三大法人買超185億元

台股23日持續挑戰季線，終場收在22,285.53點，上漲126.11點，漲幅0.57%，成交量3,009.93億元，三...

車用電子走強！這幾檔大漲逾5%、胡連創波段新高

台股23日上漲百點，其中車用電子集體走強，除了定穎投控（3715）爆量攻上漲停，強茂（2481）、凡甲（3526）、朋程...

台股震盪上漲126點 可望續挑戰季線壓力

台股今天在電金齊漲下維持高檔震盪，逼近季線22322點，終場以22285.53點，上漲126.11點，漲幅0.57%，成...

一夜從賺200到賠200萬…心急想凹回來最終慘賠千萬！隱者：槓桿用不好死更快

我投資生涯中經歷過三次大低潮，其中一次破產，另外兩次資產減少超過一半，現在回想起來，每一次失敗的理由都大同小異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。