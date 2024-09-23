M31目標價遭大摩大砍45%至1,000元 股價9月23日跌停鎖死

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，M31（6643）的長線利多仍在，但由於英特爾等開發專案延遲，加上非人工智慧（AI）復甦緩慢、營業費用提高、競爭激烈等因素，因此將M31目標價由1,830元大幅調降至1,000元，評等由「優於大盤」調降至「中立」。

矽智財（IP）大廠M31最近指出，來自AI/高效能運算（HPC）及智慧機的需求相當強勁，但個人電腦（PC）市場持續惡化，物聯網及汽車領域仍面臨調整。這與大摩最近對半導體產業的看法一致。儘管M31在AI相關應用上的營收比重約15%，但近期其他終端應用普遍疲軟，將抵銷此一優勢。

大摩指出，在最近數季，M31的部分代工客戶表現低於預期。英特爾的基本面持續面臨挑戰，先進製程的開發專案繼續延遲。M31目前除了等待英特爾的復甦之外，同時嘗試重新分配研發資源，以降低風險。

大摩指出，M31在美國市場也出現價格競爭。但M31希望以服務及客製化解決方案取勝，不想捲入價格競爭。M31今年以來已擴編30%，員工人數增加到360人。雖然研發投資是企業長期成長的關鍵，但短期內可能提高營業費用。

由於M31短期面臨的不確定因素增多，大摩將M31今年的預期營收下修14%，將今年的預估每股稅後純益（EPS）下調29%，明、後年的預估EPS更分別大砍37%、36%。

M31利空頻傳，9月20日跌出千金股門檻，23日進一步失守900元，開盤就打入跌停價886元，且一價鎖死到底。櫃買中心公告，M31由於最近30個營業日內曾發布處置，又因連續五個營業日經櫃買公布注意交易資訊，因此9月23日起至10月4日共十個營業日，遭列為處置股，改以人工管制執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，並預收款券。