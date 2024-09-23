快訊

限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

M31目標價遭大摩大砍45%至1,000元 股價9月23日跌停鎖死

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，M31（6643）的長線利多仍在，但由於英特爾等開發專案延遲，加上非人工智慧（AI）復甦緩慢、營業費用提高、競爭激烈等因素，因此將M31目標價由1,830元大幅調降至1,000元，評等由「優於大盤」調降至「中立」。

矽智財（IP）大廠M31最近指出，來自AI/高效能運算（HPC）及智慧機的需求相當強勁，但個人電腦（PC）市場持續惡化，物聯網及汽車領域仍面臨調整。這與大摩最近對半導體產業的看法一致。儘管M31在AI相關應用上的營收比重約15%，但近期其他終端應用普遍疲軟，將抵銷此一優勢。

大摩指出，在最近數季，M31的部分代工客戶表現低於預期。英特爾的基本面持續面臨挑戰，先進製程的開發專案繼續延遲。M31目前除了等待英特爾的復甦之外，同時嘗試重新分配研發資源，以降低風險。

大摩指出，M31在美國市場也出現價格競爭。但M31希望以服務及客製化解決方案取勝，不想捲入價格競爭。M31今年以來已擴編30%，員工人數增加到360人。雖然研發投資是企業長期成長的關鍵，但短期內可能提高營業費用。

由於M31短期面臨的不確定因素增多，大摩將M31今年的預期營收下修14%，將今年的預估每股稅後純益（EPS）下調29%，明、後年的預估EPS更分別大砍37%、36%。

M31利空頻傳，9月20日跌出千金股門檻，23日進一步失守900元，開盤就打入跌停價886元，且一價鎖死到底。櫃買中心公告，M31由於最近30個營業日內曾發布處置，又因連續五個營業日經櫃買公布注意交易資訊，因此9月23日起至10月4日共十個營業日，遭列為處置股，改以人工管制執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，並預收款券。

大摩 英特爾

延伸閱讀

高通喊收購「I同學」震驚科技界！陸行之曝5大盤算 昔日CPU霸主還有救嗎？

傳美國阿波羅管理公司提議投資英特爾1600億元

台股開盤上漲11點 台積電下跌2元開971元

期貨商論壇／世芯 二檔有潛利

相關新聞

外資買超115億元！這檔買最多、連16買 但續賣台新金

台股23日以22,285.53點，上漲126.11點，三大法人同步買超，以外資買超115.9億元最多，新光金（2888）...

抽增資新股紅包 這檔電動車概念股抽中有望賺3.3萬

劍麟（2228）及中租-KY（5871）預計在9月24~26日辦理增資股的公開申購作業，9月30日抽籤，劍麟每股承銷價8...

台股上漲126點 三大法人買超185億元

台股23日持續挑戰季線，終場收在22,285.53點，上漲126.11點，漲幅0.57%，成交量3,009.93億元，三...

車用電子走強！這幾檔大漲逾5%、胡連創波段新高

台股23日上漲百點，其中車用電子集體走強，除了定穎投控（3715）爆量攻上漲停，強茂（2481）、凡甲（3526）、朋程...

台股震盪上漲126點 可望續挑戰季線壓力

台股今天在電金齊漲下維持高檔震盪，逼近季線22322點，終場以22285.53點，上漲126.11點，漲幅0.57%，成...

一夜從賺200到賠200萬…心急想凹回來最終慘賠千萬！隱者：槓桿用不好死更快

我投資生涯中經歷過三次大低潮，其中一次破產，另外兩次資產減少超過一半，現在回想起來，每一次失敗的理由都大同小異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。