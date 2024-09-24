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大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

就市論勢／PS遊戲機鏈 有利可圖

經濟日報／ 陳郁翔（新光台灣富貴基金經理人）

盤勢分析

美國最新公布初領失業金人數意外降低，就業市場穩健，安定投資人對美國經濟穩健的信心，雖然最新市場預期2025年結束時，美國利率將從目前的5.5%降至3%，預估2025年美降息五次共6碼，但目前台股價穩量縮，指數維持盤整格局。

從大盤日均量來看，目前較前幾周明顯提升，加權指數也持續上攻，但實際上日均量仍未回到均值4,400億元左右的水平，因此整體盤勢量能尚且不足，代表大型權值股難有表現，而中小型股繼前幾周大漲的車電、矽光子、設備、材料股之後，上周也開始呈現類股輪動且漲勢持續性差的局面。

時序接近第4季，根據歷史統計，每年第4季從10月至隔年3月，都是台股年底旺季，較易出現波段行情的期間，長線趨勢看好的產業仍是AI相關族群。

投資建議

第4季布局方向建議朝股價基期低、但成長有潛力的散熱族群，及10月17日台積電（2330）法說受惠族群，包括設備、矽光子、材料，以及2025年將發行的PS遊戲機族群，包括任天堂switch遊戲機族群的資金移轉至PS遊戲機，投資人可找相關利基標的逢低布局，或透過績優台股基金掌握個股脈動與獲利契機。

台股 美國經濟

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