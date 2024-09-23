防詐宣誓典禮 24日登場
鑒於近年來國內金融詐騙層出不窮，臺灣證券交易所預計今（24）日舉辦「防範金融投資詐騙宣誓典禮」，將由證期局長張振山、證交所董事長林修銘共同宣示主管機關打詐決心。
在金管會指導下，證交所宣導反詐騙不遺餘力，其中，「反詐騙聯防行動專區」8月中旬已於公開資訊觀測站內上線，證券商可將接獲客戶通報的詐騙態樣，以及澄清說明等資訊，即時上傳專區並公開分享，有利於其他證券商及投資人多加留意與警惕，達成反詐聯防效益。
證交所今年來透過多重管道進行一波又一波的反詐騙宣導，馬不停蹄辦理校園、社區大學及多場投資講座，及參與園遊會、博覽會設置攤位與民眾互動推廣，並結合嘻哈音樂會宣導反詐騙，日前亦藉由參與大型體育賽事，擴大觸及更多元族群，強化民眾防詐意識及識詐知能。
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