台日創新峰會 交流熱烈

臺灣證券交易所日前首度參與由國發會及東京都政府共同主辦的「台灣、日本創新高峰會」，活動由國發會主委劉鏡清率國內行政機關、金融機構、創投、研究單位及近50家國內指標新創企業與會，匯聚台、日新創生態圈代表，參加人數逾千人。

響應政府打造新創生態圈及支持新興產業發展，證交所持續推廣臺灣創新板上市業務及增進與新創生態圈的互動交流。

鑑於日本是全球最活躍的創新創業投資地區之一，證交所積極參與台、日二地新創交流，協助鏈結雙邊市場資源及拓展人脈網絡，深化國際業務資金合作商機，並提升我國創新能力及國際能見度。

證交所副總經理杜惠娟於「台日投資論壇」表示，台灣是國內新創公司的Home Market；憑藉台日雙邊產、官、學界緊密合作關係，台灣證交所亦為日本新創公司海外IPO的Home Market。

自2021年創新板成立以來，計有28家公司申請上市，19家公司成功登板，總市值達1,800億元，產業類別涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，匯聚國內、外新創公司掛牌。

以昨（23）日收盤價計算，創新板股王泓德能源-創、股后走著瞧-創各收在286元、139元；市值排名來看，鴻海及裕隆兩大集團轉投資的鴻華先進-創（2258）以794億元居冠，排名第二、三位分別為泓德能源-創304億元、台灣虎航-創277億元。

證交所參與本次活動，增進與日本新創圈交流，進而開拓潛在新創上市案源，期許透過資本市場的資源和力量，協助公司募集資金、吸引人才、拓展市場等效益。

未來台、日新創公司持續茁壯發展，有助於我國經濟產業轉型升級；證交所也將持續扮演助攻的角色，形塑台灣新創大國「Startup Island Taiwan」的品牌。