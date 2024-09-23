外資買超115億元！這檔買最多、連16買 但續賣台新金

台股23日以22,285.53點，上漲126.11點，三大法人同步買超，以外資買超115.9億元最多，新光金（2888）仍持續居外資買超冠軍，單日買超27,294張，連16買，中信金（2891）也獲外資連2買，但台新金（2887）則續遭外資賣超，已連5賣。

台股早盤以22,170.94點開出，盤中高點為22,307.46點，上漲148.04點，再朝季線挺進，包括電力相關股的綠能及重電股、矽光子、汽車、航運、軍工股等都是盤面上的亮點，台積電（2330）開低走高，收在977元，漲幅0.41%，聯發科（2454）、鴻海（2317）漲幅逾1%收盤。

金融類股收盤上漲0.93%，中信金停止公開收購新光金，股價收在35.35元，漲幅3.97%，新光金收在11.85元，跌幅3.26%，台新金以18.3元收盤，上漲0.05元，漲幅0.27%。

台股尾盤再往上拉升，以22,285.53點收盤，上漲126.11點，漲幅0.57%，統計三大法人合計買超185.34億元，外資買超115.9億元，投信買超40.45億元，自營商買超（合計）28.98億元，其中自營商（自行買賣）買超33.27億元，自營商（避險）賣超4.28億元。

三大法人同步買超，尤以外資買超最多，統計外資買超前十大個股依序是新光金、元大台灣價值高息（00940）、長榮（2603）、國泰金（2882）、元大滬深300正2（00637L）、華航（2610）、群益優選非投等債（00953B

）、中信中國高股息（00882）、復華富時不動產（00712）、亞泥（1102）等。

外資買超最多為新光金，單日買超27,294張，連16買，合計買超86萬7,591張，若是拉長至近20個交易日，僅有2個交易日是賣超；居外資買超前十大的金融股還有1檔，外資買超國泰金14,331張。

另外，中信金停止公開收購新光金之後，23日股價收紅，且獲外資買超8,281張，連2買；不過，台新金則是持續遭到外資賣超，23日賣超9,603張，連5賣。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣50反1、聯電、永光、台新金、日月光投控、永豐金、盟立、三商壽、定穎投控、聯鈞等。