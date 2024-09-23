車用電子走強！這幾檔大漲逾5%、胡連創波段新高

台股23日上漲百點，其中車用電子集體走強，除了定穎投控（3715）爆量攻上漲停，強茂（2481）、凡甲（3526）、朋程（8255）、台半（5425）等都上漲超過半根停板，胡連更一度衝上191.5元，挑戰歷史新高193元。

今日車用電子走勢整齊，以線型來看，胡連（6279）走勢最為強勁，以183元跳空開高，最高觸及191.5元，收在187.5元，漲幅逾4%。強茂大漲逾8%，收60.5元；凡甲、朋程漲幅逾7%，分別收250元、190元。

胡連為車用連接器供應商，主要產品為汽車端子、線束、保險絲盒等，胡連打入多間中國大陸自主品牌車廠，如比亞迪、吉利、奇瑞等，且除既有客戶外，新增上汽通用，高頻高壓連接器產品將有望翻倍成長。

胡連第3季受惠進入傳統出貨旺季，中國大陸車市銷售暢旺，帶動出貨量成長，8月營收月增11.9%、年增10.7%，顯示市場的強勁需求。

展望第4季，受惠傳統中國大陸車市的旺季，加上胡連的自主品牌客戶市場份額持續增加，預期單季營收仍有望持續走高至26.1億元，年增16%，此外，國際銅價於7、8月下滑，下季用料成本下降，加以稼動率提升，市場預期單季稅後純益4億元，年增21%，每股純益上看4元。

凡甲8月營收站上3億元大關，月增12.7%，年增35%，第2季稅後純益2.58億元，季增42.54%、年增28.36%，單季每股純益（EPS）達4.33元。

凡甲主要供應高頻及高功率相關連接器，目前伺服器相關產品應用占營收比重近五成，車用產品近四成。伺服器客戶涵蓋Google、亞馬遜、戴爾、微軟、阿里巴巴及騰訊等；車用部分以電動車電池BMS相關連接器居多，客戶包括寧德時代、比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠。

受惠於AI伺服器帶動高速傳輸需求，加上車用電子市場穩定成長，凡甲今年營運可望逐季上升，對獲利也是正面看待。