抽增資新股紅包 這檔電動車概念股抽中有望賺3.3萬

劍麟（2228）及中租-KY（5871）預計在9月24~26日辦理增資股的公開申購作業，9月30日抽籤，劍麟每股承銷價88元，以23日收盤價121元來看，價差達33元，也就是說，抽中的話可望賺進3.3 萬元，報酬率37.5%；中租-KY的報酬率為16%，抽中可賺2萬元。

劍麟辦理增資，承銷張數319張，每股88元，9月24~26日辦理增資股的公開申購，10月8日撥券；23日以121元收盤，與承銷價的價差達33元。

中租-KY辦理現金增資，承銷張數2,635張，每股承銷價125元，9月24~26日辦理公開申購，10月8日撥券，23日以145元收盤，與承銷價的價差為20元，若是中籤可望賺進2萬元，報酬率16%。

劍麟上半年受惠旗下汽車事業銷售動能持續穩定向上，加上今年第1季認列因子公司盈餘轉增，資產產生遞延所得稅回轉利益1.27億元，上半年稅後純益3.77億元、每股純益（EPS）4.97元，年增82%，改寫歷年同期新高。

劍麟8月營收4.43億元，月增1.32%、年減3.97%，營收表現符合市場預期，累計今年前8月營收33.41億元，年增5.43%；法人預估第3季營運動能向上。