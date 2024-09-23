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台股上漲126點 三大法人買超185億元

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股23日持續挑戰季線，終場收在22,285.53點，上漲126.11點，漲幅0.57%，成交量3,009.93億元，三大法人買超185.34億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超115.9億元，投信買超40.45億元，自營商買超（合計）28.98億元，其中自營商（自行買賣）買超33.27億元，自營商（避險）賣超4.28億元。

台積電（2330）小漲0.41%，收977元，聯發科、鴻海漲幅逾1%。中信金決議停止收購新光金，新光金下跌逾3%，收11.85元，中信金則大漲近4%，收35.35元。車用電子、汽車AM族群表現亮眼，定穎投控爆量漲停，強茂、朋程、凡甲漲幅逾7%，胡連收187.5元，創下波段新高；帝寶一度衝上277.5元，再刷新高，耿鼎漲幅逾5%，堤維西漲幅逾3%，但東陽小跌。

中信金 自營商

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