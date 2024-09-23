台股上漲126點 三大法人買超185億元
台股23日持續挑戰季線，終場收在22,285.53點，上漲126.11點，漲幅0.57%，成交量3,009.93億元，三大法人買超185.34億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超115.9億元，投信買超40.45億元，自營商買超（合計）28.98億元，其中自營商（自行買賣）買超33.27億元，自營商（避險）賣超4.28億元。
台積電（2330）小漲0.41%，收977元，聯發科、鴻海漲幅逾1%。中信金決議停止收購新光金，新光金下跌逾3%，收11.85元，中信金則大漲近4%，收35.35元。車用電子、汽車AM族群表現亮眼，定穎投控爆量漲停，強茂、朋程、凡甲漲幅逾7%，胡連收187.5元，創下波段新高；帝寶一度衝上277.5元，再刷新高，耿鼎漲幅逾5%，堤維西漲幅逾3%，但東陽小跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言