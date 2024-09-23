各類債市多續獲資金淨流入 惟非投資級債遭資金淨流出

過去一周整體固定收益型ETF持續獲82.41億美元資金淨流入，其中，美國債市流入金額為38.46億美元，歐洲債市與亞債也分別獲9.61億與0.88億美元資金流入。從債券信評看，投資級債獲51.14億美元資金淨流入，非投資級債則遭4.14億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國就業市場仍屬健康，目前市場對後續降息預期可能過於樂觀，加上美國長期寬鬆財政政策將會持續提振未來幾年經濟表現，而且兩黨總統侯選人都有導致未來財政赤字惡化的政見內容，因此應避開長天期債在潛在利率回彈時的下跌風險，可藉由專業團隊精選短至中天期的高品質債，以分享債市仍具吸引力的殖利率水準與平衡股市的震盪風險。