快訊

遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

台股上漲126點收22,285點挑戰季線 台積電漲4元收977元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股23日拉尾盤，終場收22,285.53點，漲126.11點、漲幅0.5%，成交金額3,009.9億元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股23日拉尾盤，終場收22,285.53點，漲126.11點、漲幅0.5%，成交金額3,009.9億元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股23日拉尾盤，將挑戰季線（22,323點）反壓，終場收22,285.53點，漲126.11點、漲幅0.5%，成交金額3,009.9億元。另外，櫃買指數收漲0.1%。台積電（2330）收977元、漲4元。

強勢族群方面，重電能源的華城（1519）、森崴能源（6806）分別收漲7.2%、6.5%強勢領軍，士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）也收漲達1%至3%。玻璃基板族群的正達（3149）、悅城（6405）爆量攻漲停，鈦昇（8027）、健鼎（3044）、南電（8046）、銘旺科（2429）等也走強。

軍工概念股齊揚，包括寶一、亞航、雷虎、千附精密、漢翔、龍德造船、駐龍等，收漲1%至7%；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海也爆量收紅；機殼族群的晟銘電收上漲停板，迎廣、華孚、振發、偉訓也上攻。

成交量排行榜中，漲停的人氣股包括：定穎投控、悅城、正達、聯穎、大量、晟銘電等；其中，中信金收漲3.9%、爆量18萬張；反觀，量大卻走弱的標的包括：達麗、承啟、精金、永光、盟立等，而新光金收跌3.2%、爆量38.9萬張。

法人分析，在美國聯準會已開啟降息循環，第4季還有美國總統大選不確定因素，市場多空因素交錯，但9月底向來是投信季底作帳，投信本季來買超台股不遺餘力，隨第3季逐漸進入尾聲，可留意投信作帳股。

安聯投信建議，隨政策轉向寬鬆周期，有望提供經濟和基本面更多支持，根據過往經驗，未陷入衰退的情境下，股債資產在降息後均有表現空間，邁向第4季，面對諸多不確定性，應可以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局。

台股操作策略上，法人建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI先進半導體、設備、光通訊、蘋概股、車用電子、壽險、高爾夫、航空、重電綠能等族群。

台股 美國聯準會

延伸閱讀

傳台積電商討阿聯建廠 專家：八字沒一撇

台股盤中漲勢收斂 上檔季線反壓待量突破

台股ETF受益人984萬人連創30周高 這檔蟬聯人氣王

阿拉伯聯合大公國建廠？ 台積電澄清這樣說

相關新聞

一夜從賺200到賠200萬…心急想凹回來最終慘賠千萬！隱者：槓桿用不好死更快

我投資生涯中經歷過三次大低潮，其中一次破產，另外兩次資產減少超過一半，現在回想起來，每一次失敗的理由都大同小異...

台股上漲126點收22,285點挑戰季線 台積電漲4元收977元

台股23日拉尾盤，將挑戰季線（22,323點）反壓，終場收22,285.53點，漲126.11點、漲幅0.5%，成交金額...

台股震盪上漲126點 可望續挑戰季線壓力

台股今天在電金齊漲下維持高檔震盪，逼近季線22322點，終場以22285.53點，上漲126.11點，漲幅0.57%，成...

各類債市多續獲資金淨流入 惟非投資級債遭資金淨流出

過去一周整體固定收益型ETF持續獲82.41億美元資金淨流入，其中，美國債市流入金額為38.46億美元，歐洲債市與亞債也...

第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：美、台股風險情緒正向 日股持平

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司（QRAFT Technologies）合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，以反應...

展望第4季股票 瀚亞投信看好美、歐、日、台、印度

全球股市第3季震盪劇烈。展望第4季，瀚亞投信表示，雖然市場仍有諸多的不確定性，股票走勢仍會有波動，但經過一波修正後，評價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。