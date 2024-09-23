台股上漲126點收22,285點挑戰季線 台積電漲4元收977元

台股23日拉尾盤，將挑戰季線（22,323點）反壓，終場收22,285.53點，漲126.11點、漲幅0.5%，成交金額3,009.9億元。另外，櫃買指數收漲0.1%。台積電（2330）收977元、漲4元。

強勢族群方面，重電能源的華城（1519）、森崴能源（6806）分別收漲7.2%、6.5%強勢領軍，士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）也收漲達1%至3%。玻璃基板族群的正達（3149）、悅城（6405）爆量攻漲停，鈦昇（8027）、健鼎（3044）、南電（8046）、銘旺科（2429）等也走強。

軍工概念股齊揚，包括寶一、亞航、雷虎、千附精密、漢翔、龍德造船、駐龍等，收漲1%至7%；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海也爆量收紅；機殼族群的晟銘電收上漲停板，迎廣、華孚、振發、偉訓也上攻。

成交量排行榜中，漲停的人氣股包括：定穎投控、悅城、正達、聯穎、大量、晟銘電等；其中，中信金收漲3.9%、爆量18萬張；反觀，量大卻走弱的標的包括：達麗、承啟、精金、永光、盟立等，而新光金收跌3.2%、爆量38.9萬張。

法人分析，在美國聯準會已開啟降息循環，第4季還有美國總統大選不確定因素，市場多空因素交錯，但9月底向來是投信季底作帳，投信本季來買超台股不遺餘力，隨第3季逐漸進入尾聲，可留意投信作帳股。

安聯投信建議，隨政策轉向寬鬆周期，有望提供經濟和基本面更多支持，根據過往經驗，未陷入衰退的情境下，股債資產在降息後均有表現空間，邁向第4季，面對諸多不確定性，應可以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局。

台股操作策略上，法人建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI先進半導體、設備、光通訊、蘋概股、車用電子、壽險、高爾夫、航空、重電綠能等族群。