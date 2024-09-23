一夜從賺200到賠200萬…心急想凹回來最終慘賠千萬！隱者：槓桿用不好死更快

我投資生涯中經歷過三次大低潮，其中一次破產，另外兩次資產減少超過一半，現在回想起來，每一次失敗的理由都大同小異：在資產高峰時太過飄飄然，失去了平常心，不久後就嘗到樂極生悲的後果。

第一次低潮是投資腰斬

發生在我念書時期，當時某位教授在課堂上提到一檔股票，我聽了之後決定拿出自己存下的一些零用錢，當做牛刀小試。想不到短短幾天，這檔股票就漲了8％，對當時還是學生的我來說，簡直是開了眼界。初嘗甜頭的我，開始一股腦兒投入股市和基金，甚至邀請家人加入這場夢幻的賺錢派對。自我膨脹下，勝率低的事愈做愈多，當時的我一心只想著「我一個月就賺到這樣，如果乘以12個月，一年就可以賺一倍！」

但不久之後，金融海嘯來了，一年內就蒸發50％以上的資產，暴跌的浪頭只不過拍了拍岸邊，我自己存下的錢、家人辛辛苦苦賺來的錢，全都被浪頭捲走。

第二次低潮則是破產

出社會後我進到大型金融機構工作，那一陣子我投入不少時間研究，自認為投資能力已經大幅進步，於是嘗試投資海外波動較大的個股，在運氣加成下，有幾年投資年報酬率都超過100%，但也因為如此，漸漸開始高估自己的眼光與判斷，不小心走上偏路。故事就回到前面提到投資新藥的賭注，那時買下一籃子新藥股的選擇權，想賭哪間公司可以取得藥證，然後大賺一筆。

結果，我持有的公司沒有一家順利取得藥證，加上當時又自作聰明和朋友一起投資人民幣看漲的選擇權，也在人民幣不斷貶値後鎩羽而歸，我和朋友共虧了近兩千萬，先前以倍數賺來的財富，在一夕之間快速消失，若算上背負數百萬的貸款，說是破產也不為過。賺的時候有多快都不重要，只要虧了100%都是賠光，讓少年股神從夢中驚醒，發現自己又變回什麼都不是的平凡人。

第三次低潮是前兩年發生的

在2022年到2023年這段時間，我花很多時間投入總體經濟的研究，恰好時逢全球通膨，美國開始了一波前所未有的升息政策，我知道債券跟利率一般都呈負相關，也就是當利率愈高時，債券價格就會愈低；相反的，如果利率愈低，債券價格就會愈高，因此，我決定投資債券期貨，想藉由期貨放大獲利，也是一種槓桿工具。

一開始，我在幾天內就把200萬變成260萬，我心想「這太好賺了！」於是又投入500萬，壓的資金愈重，我的心情就愈高漲，每天都沾沾自喜，以為自己的投資能力到了下一個里程碑。

但就在某一天，震撼教育悄悄來到。那時我大約持有600萬的債券期貨，而當晚剛好要公布美國央行的決策利率。市場原本預期要開始停止升息，於是債券價格在盤前就一路上漲，轉眼我又賺到200萬。沒想到的是，當天央行不按牌理出牌，竟然決定繼續加碼升息，短短一夜之間，我就從賺200萬，立刻變成賠200萬。

那段時間，我為了想把賠掉的錢賺回來，頻繁的在債券期貨、那指期貨、道瓊期貨等高槓桿的投資項目中來來回回，有時賺錢、然後又虧錢，最終不僅是白忙一場，花了我無數個夜晚熬夜看盤，放棄了跟家人相處的時間，還是慘賠超過1,000萬元，這筆投資雖然不是當時賠最多的，但卻是對我打擊最大的。

賠了夫人又折兵，大概就是這種感覺吧？

自信和自傲是一丘之貉，投資有自信能不受市場氣氛影響，做出好的投資決策，但偏偏自信不小心多了一分，就成了自傲，自傲容易自我膨脹，膨脹到心裡容不下一丁點風險意識，也讓原本有紀律的投資偏離正軌，悲劇就隨之而來。

我當時的心境十分煎熬，最痛苦與無助在於：我以為自己累積了產業和個股的專業，現在又了解債券跟總經的關係，投資一定如虎添翼，但實際上我仍然無法掌握每個月公布的CPI到底是好是壞？央行怎麼做決策？也許長線我可以等，但如果看得太短又壓得太重，就沒有辦法撐到它降息的那一天。

甚至，直到這本書寫完的這個月（2024年7月），美國都沒有宣布降息，這也是為什麼我在第一部分享，我們就算學習總經仍無法掌握大環境，只能被潮流推著走；但投資贏勢股，我們至少還能選擇產業、選擇個股，選擇那些即使浪來了，也不會輕易被沖走的企業。重點是你要保持資金水位的健康做長期投資，才不會在短期的暴富與腰斬之間迷失。

說了這麼多不堪回首的血淚史，我也從每次低潮中慢慢走出財富低谷，透過反省與等待再次攀上財富的高峰，你也許會好奇我在低潮中到底體悟到什麼？那就是必須認淸自己究竟賭的是運氣，還是眞正的實力；是算過風險後而做的決策，還是完全被驕傲蒙蔽了雙眼？槓桿是水，能載舟也能覆舟，但無論如何，都要小心擱淺。

槓桿運用不好，只會讓好投資活得不久、爛投資死得更快

雖然三次慘賠都與槓桿有關，但這並不代表槓桿不好，我對它更多時候的情緒是：又愛又恨。至於會演變成愛還是恨，還是要看如何正確的使用這項工具。

2022年時，我非常看好力旺這檔股票，因為我相信未來晶片設計只會愈來愈複雜，對於晶片設計公司的需求也會擴大，於是我決定融資，大手筆重壓力旺，期待藉由槓桿一次獲得巨大報酬。

但老天往往喜歡給人們一點曲折，就在我決定重壓它後，力旺的股價卻開始出現一陣大波動，先從1,200元漲到1,500元，卻又很快跌回去，甚至一度跌破900元。我當時備感壓力，因為一旦開了槓桿，對於價格的忍受度就會變得很低。

好不容易等待它盤整足足三個月餘，股價終於開始上漲，穩穩從1,200元漲到2,000元，但我卻因為開了槓桿，選擇在它漲到1,500元時就決定獲利了結。在正常情況下，時間是我的朋友，我的投資能更長久，為我帶來複利的效益；一旦開了槓桿，就會因為波動放大，容易被短期氣氛影響，時間就成了我的敵人。我事後反省，若當時我買的是現股而不是融資，我就能一路抱到後來上漲到2,800元以上。學費不能白繳，在這次失誤中最重要的收穫，是學習到要能做到長期投資，保持資金彈性是關鍵，而槓桿之所以容易短進短出，就是因為槓桿會放大波動，讓資金變得沒有彈性。

這個案例還算正面，只是讓我少賺到一些錢；更可怕的是直接把你掃出市場，強制平倉，或是還不出融資的錢。

廣告界有一句名言：「好的廣告，會讓爛產品死得更快。」好的廣告會幫產品曝光同時拉高消費者的期待，但當消費者體驗不佳後傳出爛口碑，反而比爛產品不打廣告還慘。同樣道理，操作不好的槓桿，也會讓爛投資死得更快。槓桿像是一個功率放大儀，它無法幫你加分，只能幫你相乘，你給它+1，它可以幫你放大為+100，但你給它-1，它也會幫你放大為-100。

如果我們回顧那斯達克過去一年的走勢，就會發現，雖然全年指數上漲了26%，然而，幾乎每三個月就會發生一次10% 左右可觀的拉回，這對沒有槓桿的投資人來說，或許是一個投資路上的小陣痛。然而，如果是用三倍的槓桿來看，一年四次遭遇資金蒸發20%到30%的回檔，那可笑不出來；而如果是以十倍槓桿來看，那麼不只是笑不出來，而是有可能四次破產！

有趣的是，大家都知道槓桿的風險極大，並不適合投資新手，或是沒做功課的人。但根據《金融研究快報》（Finance Reserch Letters）的一篇研究，作者針對1,200位美國散戶進行調查分析後發現，反而是投資知識相對不足，以及具有過度自信傾向的人，使用槓桿工具的比例更多。

別忘了，槓桿有可能使人致富，也可能毀了人生，致富的人會上鏡頭，失敗的人卻乏人問津，因此市場傳遞出來的都是致富的案例。如果你問我，什麼時候才能開槓桿？我會說：勝率高的時候。很多人會把槓桿當成以小搏大的手段，但如果勝率低，馬上就會虧回去，甚至一次就直接被掃出市場。所以必須是勝率提高了，再去思考如何開槓桿，而且選股必須更精準，假設不開槓桿時，選股的勝率達七成才算合格，那開槓桿時更要提高到八成才行。這個八成怎麼來？就是好股票掉到好的價位，而且基本面好轉，那也許就能考慮開槓桿。

心態穩定是為了克服心魔，資金彈性則是為了對抗波動。投資時一定要記得控制槓桿，適當保留現金，或是投資容易變現的個股或ETF，讓我們能在情況不如預期時，能更有彈性的調度資金，甚至還有資金可以加碼。假設一開始就使用槓桿過度交易，當遇到股價大跌時，即使心裡知道過一陣子股價就會上漲，資金壓力還是可能讓我們被迫停損。

我的選股法則是讓時間成為我的朋友，但是槓桿是時間的敵人，所有槓桿都有成本，不是扣利息，就是滑價或轉倉成本，更不用說衍生性商品大多有時間價値，隨著時間流逝，標的沒上漲價値就會減少。所以，除非眞的很有把握，再開槓桿。我也會使用槓桿工具，尤其那些把握度高的投資標的，但也不可能每次都對，甚至仔細回想，那些我沒有開槓桿的操作反而勝率更高，為什麼？我認為這是心態的問題。

只要開槓桿，操作資金的彈性就變小了，因為容錯空間變小，原本容錯率可以到跌40％都不用怕，但一開槓桿，假設開兩倍，等於實際上的容錯率只剩20％。如果槓桿開到三倍，這時別說要停損，在措手不及時就直接出局了。 （本文摘自天下文化 出版《投資的底氣：選股策略X心理素質決定你的財富上限》，作者：股市隱者（謝天健））

當容錯空間小的時候，忍受波動的程度就變低，明明知道股價再過一陣子就會反彈，但當下的狀況已經不容許你等待，這就容易導致在心態上出現問題，即使看對邊，槓桿也不一定是好事，因為一旦急著釋放壓力，就無法做到長期投資。

要記住，槓桿讓你有更多的購買力，但一定是有代價的，這個代價就是時間價値，貸款需要繳利息，選擇權則是隨著時間一直在貶値，一旦到期，價値就會歸零。

我自己的體會是，開槓桿賺錢的時候會太貪心，而損失的時候又會在腦中不自覺浮現：「不行，我要把它拚回來！」的念頭，於是決定再開更大的槓桿，想一次賭回上次的損失。於是槓桿也像毒品一樣讓人麻木，從一倍到三倍，從三倍到五倍，最後更可能沉迷於十倍至二十倍的賭局。到了失心瘋的地步，會有一種錯誤的想法，認為這樣才是最快獲利的方式，心中想的不是勝率，而是財富自由的畫面，但是潛在報酬搭配的永遠都是潛在風險。

巴菲特、黃仁勳、我或你，無論是誰，只要虧100%都是0。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

（本文摘自天下文化 出版《投資的底氣：選股策略X心理素質決定你的財富上限》，作者：股市隱者（謝天健））