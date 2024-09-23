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債價連跌三天 網憂：想減持 被勸可等年底再降息機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國宣布降息後，債券ETF價格連三個交易日下挫，讓不少「債主」心好急，日前有網友在Dcard發文，從上個月開始，陸續把部份股票換成債券ETF，主要買進國泰20年美債（00687B），股債配置約是一比一，很猶豫是否要減少手中的持債比例。

網友紛紛留言建議別衝動，現在賣了會吃虧，不要減碼，耐心等待年底的降息機會，相信明年會有好獲利；還有網友說，正準備籌錢要趁周一低檔再加碼買進00687B，穩定配息4-5%很香的，甚至還有人說「00687B目標價50元別亂賣」！

市場專家認為，長線而言，未來債市成長空間可期，加上市場現今對經濟數據信心略為不足，還有美選變動因素，股市仍有震盪風險，債券仍有配置必要性，建議能採用股六債四的比例；其中長天期美債ETF，因其違約風險低，且對利率敏感度高，被視為是「無風險資產」，加上資本利得空間可望高於短債，成為投資債市首選。

觀察周增債券ETF受益人數前五名，國泰00687B以周增1.1萬人奪下冠軍，成為投資人最愛標的，23日盤中微幅下修，可見32.42元左右，見到趁加碼買盤，規模已突破2,406億；第二名則是新秀永豐00958B，上週受益人增加7,158人，周一價格平盤震盪；第三名是元大00679B，受益人周增4,363人，盤中下跌約0.51%；中信00948B、群益00937B上周受益人也增加超過千人，盤中跌幅分別是0.19%以及0.3%。

ETF 債券ETF

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