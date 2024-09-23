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受惠台美開發無人機題材 概念股走揚
受惠台美規劃無人機產業鏈合作消息，無人機廠雷虎今天盤中股價勁揚8.84%至61.5元，概念股表現相對強勢。
其他包括跨入無人機領域的背光模組廠中光電早盤上漲2.9%至77.9元，漢翔盤中漲3.99%至49.5元；邑錡上揚6.46%至87.3元。
英國「金融時報」（The Financial Times）日前報導，台灣和美國正規劃開啟雙方無人機業者的合作，這是打造不仰賴中國供應鏈相關努力的一環。
金融時報指出，26家美國無人系統和反無人機系統的製造商主管22日抵達台北，預計與台灣的無人機業界人士、負責武器採購與研發的軍方官員，以及其他研究人員和工程專家，召開為期3天的會議。
面板背光模組廠中光電旗下子公司中光電智能機器人公司參與國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案評選，已得標微型1485架、監偵型1552架，兩案共3037架。
雷虎科技除發展無人機外，也推出真車尺寸電動全地形越野車，未來還計劃切入軍用無人地面車輛市場（UGV），為國防和軍事應用領域提供創新解決方案。
另外，雷虎科技看好小型無人船和無人艦艇的發展，重點布局無人水面載具（USV）市場，日前宣布成功參與遊艇製造商科建鋁船的現金增資案，並完成注資，成為持股60%的最大股東。
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