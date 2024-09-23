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軍工股回神 這2檔飆漲停領攻

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股再朝季線挺進。圖／聯合報系資料照片
台股再朝季線挺進。圖／聯合報系資料照片

台股23日開高後一度衝達22,307.46點，上漲148.04點，再朝季線挺進，包括電力相關股的綠能及重電股、矽光子、汽車、航運、軍工股等都是盤面上的亮點，保勝光學（6517）、IET-KY（4971）衝上漲停，帶領軍工股漲勢，挾著無人機題材，雷虎大漲表態，盤中漲幅逾6%，另外，寶一（8222）、亞航（2630）、千附精密（6829）等也都上漲逾半根停板。

雷虎（8033）近幾年積極發展國防與商用無人機需求，致力打造MIT無人機的民主供應鏈，確保供應的自主性與品質，另外，看好無人船商機，策略入股取得遊艇製造商科建鋁船60%股權，成為最大股東；雷虎科技看好小型無人船和無人艦艇發展，重點布局無人水面載具USV市場，並加速擴展無人艇製造領域決心。

美國商務部主導，26家美國無人機系統及反無人機系統的廠商，及美國國防部國防創新單位官員訪台，將實地參觀各相關廠商產能；據了解，美方訪團此行主要目的，將尋求台灣廠商納入無人機產業鏈，合作方式除由業者代工生產零附件，也包括我方產製的無人機，由美方廠商「貼牌」銷售。

雷虎23日早盤以59.8元開出，一度拉升至61.5元，盤中漲幅6.54%；雷虎大漲之外，寶一以37.2元開出後一度拉升至40.1元，盤中漲幅逾7%；亞航以32.3元開出，盤中上漲逾5%；千附精密盤中也上漲逾6%。

漢翔（2634）以48.1元開出後一度拉升至49.5元，盤中漲幅逾2%，另外，精剛（1584）、龍德造船（6753）、晟田（4541）、全訊（5222）也都是上漲的表現。

無人機 美國商務部

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