經濟部開放綠電彈性分配 綠能三雄應聲大漲

經濟部能源署22日表示，放寬綠電用戶不需一次性購買整個綠電廠的綠電，讓綠電用戶可依據實際所需數量購買綠電，另外也開放還沒拿到電業執照的綠電電廠，可提前提供試運轉時期所發出的綠電。這兩項放寬措施激勵綠電三雄盤中大漲，泓德能源-創（6873）一度飆漲停，雲豹能源（6869）大漲逾9%，森崴能源（6806）漲幅逾6%。

經濟部的「綠電分配沙盒」計畫，旨在讓企業自主分配其綠色用電，而原先規定企業必需包下整個離岸風場的綠電，才可自行分配綠電比率至全國不同廠區，目前有實力包下整個離岸風電風場僅台積電（2330），故只有台積電符合資格。

但隨著離岸風電區塊開發3-1期開始洽談企業能源採購協議（CPPA），很可能出現二、三個集團才能買下風場綠電的情況，因此將擴大開放，只買下部分風場綠電的集團也可以自行分配綠電比率至旗下廠區。

綠電分配沙盒計畫精進主要有兩項措施。一是集團不需要包下整個案場，就可以加入購買綠電；二是開放試運轉中、尚未取得電業執照的風場，亦可提前於試運轉時，加入沙盒計畫供電。

經濟部進一步開放綠電彈性分配的措施帶動綠電三雄股價大漲，泓德能源-創更一度衝上286元漲停板，雲豹能源也大漲超過8%，森崴能源漲幅逾6%。

泓德能源從事太陽能光電案場、儲能案場開發、設計、維運與工程統包，並同時跨足綠電交易及資產管理，目前在手土地待開發量高達500公頃，為全台有最多土地開發庫存的業者，且具備AI調度電力技術。

在海外方面，目前主要鎖定日本、澳洲等地的再生能源商機；其中，在日本已攜手士電（1503）揮軍日本北海道市場，並與在地大型商社合作，共同開發表後光充儲解決方案應用場域。

澳洲部分，與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，內容包含500MW（百萬瓦）的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、4MW虛擬電廠合作以及儲能案場開發。目前已取得70MW的儲能案場開發及工程，並有5MW的光儲案場預計下半年度開工。