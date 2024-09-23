快訊

兩岸官方深水靜流？明年中央機關赴對岸人數超乎想像

純屬個案？深圳日本學童之死，延燒成為中日外交衝擊

東海女學霸遭公車撞死 師心痛嘆：她將是優秀會計師卻殞落

台股盤中漲勢收斂 上檔季線反壓待量突破

中央社／ 台北23日電
分析師指出，目前台股量能還未放大，尚待持續整理。圖／聯合報系資料照片
分析師指出，目前台股量能還未放大，尚待持續整理。圖／聯合報系資料照片

台股今天開高後，電金齊漲，指數最高漲近150點達22307.46點，一度挑戰季線約22322點，盤中漲勢收斂。分析師指出，目前台股量能還未放大，尚待持續整理。

至11時20分，台股加權指數為22256.59點，上漲97.17點，成交值約新台幣1810億元，另代表中小型股的櫃買指數漲0.36%。

大型權值股台積電上漲1元，漲幅0.1%；鴻海上漲2.5元，漲幅1.41%；聯發科上漲10元，漲幅近1%，日月光投控上漲1元，漲幅0.65%。

台積電矽光子技術聯盟今天表現亮眼，聯亞以259元漲停，聯鈞今天盤中上漲13.5元，漲幅逾7%；華星光、立碁漲幅都逾4%。

汽車零組件類股將迎來年底旺季，劍麟上漲逾6%、帝寶上漲逾7%、堤維西上漲逾3%、達輝-KY以20.4元漲停。

資深分析師簡伯儀表示，目前台股量能還未明顯擴大，仍需要持續整理。指數有望挑戰季線，加上9月4日有一個缺口，盤中因此出現解套賣壓，後續就看量能是否續增以推升大盤指數。

他指出，今天大盤預估成交量約新台幣4600億元，對比20日也是4600億元，僅為持平，還未出現增加幅度，以目前指標來看，有利盤勢反彈。

台積電 台股

延伸閱讀

台股ETF受益人984萬人連創30周高 這檔蟬聯人氣王

阿拉伯聯合大公國建廠？ 台積電澄清這樣說

台股開盤上漲11點 台積電下跌2元開971元

台股上檔季線反壓 待成交量放大籌碼換手

相關新聞

「降息幾碼」竟非決定債券漲跌的主要因素！ 專家：賺價差還是建議買股票

從最新的數據可以看到，泰勒法則利率已經到3.63％，FED的基準利率是5.3，兩者兩減大概可以算出有7碼的降息空間。

股票「買在想像、賣在現實」…如何判斷？ 達人：觀察市場共識的一致性

當你預期某家公司明年會賺更多錢，你就會願意提前用更貴的價格買入其股票，反之，如果你知道某家公司明年會虧損，股價就會立即反映市場當下對於未來的悲觀共識。

降息股市大漲慶祝、債券卻由漲轉跌？狄驤：分清楚被迫或預防性的差別

許多投資朋友納悶，FED大幅降息之後，股市以大漲作為慶祝，但為何債市卻由漲轉跌呢？

台股盤中漲勢收斂 上檔季線反壓待量突破

台股今天開高後，電金齊漲，指數最高漲近150點達22307.46點，一度挑戰季線約22322點，盤中漲勢收斂。分析師指出...

美國經濟仍朝軟著陸前進 非投資級債後市可期

根據美國亞特蘭大聯儲經濟成長率9月最新即時預估(GDPNow)模型對第3季實際GDP成長率(經季節調整年率)預估為2.5...

聯亞飆漲停、聯鈞創新高 帶領矽光子概念股上漲

市場看好矽光子將是未來封裝趨勢，題材熱燒下，推升概念股的表現，聯亞（3081）23日開高走高衝上漲停259元，領軍矽光子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。