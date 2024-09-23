台股盤中漲勢收斂 上檔季線反壓待量突破

台股今天開高後，電金齊漲，指數最高漲近150點達22307.46點，一度挑戰季線約22322點，盤中漲勢收斂。分析師指出，目前台股量能還未放大，尚待持續整理。

至11時20分，台股加權指數為22256.59點，上漲97.17點，成交值約新台幣1810億元，另代表中小型股的櫃買指數漲0.36%。

大型權值股台積電上漲1元，漲幅0.1%；鴻海上漲2.5元，漲幅1.41%；聯發科上漲10元，漲幅近1%，日月光投控上漲1元，漲幅0.65%。

台積電矽光子技術聯盟今天表現亮眼，聯亞以259元漲停，聯鈞今天盤中上漲13.5元，漲幅逾7%；華星光、立碁漲幅都逾4%。

汽車零組件類股將迎來年底旺季，劍麟上漲逾6%、帝寶上漲逾7%、堤維西上漲逾3%、達輝-KY以20.4元漲停。

資深分析師簡伯儀表示，目前台股量能還未明顯擴大，仍需要持續整理。指數有望挑戰季線，加上9月4日有一個缺口，盤中因此出現解套賣壓，後續就看量能是否續增以推升大盤指數。

他指出，今天大盤預估成交量約新台幣4600億元，對比20日也是4600億元，僅為持平，還未出現增加幅度，以目前指標來看，有利盤勢反彈。