美國經濟仍朝軟著陸前進 非投資級債後市可期

根據美國亞特蘭大聯儲經濟成長率9月最新即時預估(GDPNow)模型對第3季實際GDP成長率(經季節調整年率)預估為2.5%，顯示經濟預期仍朝向緩增(軟著陸)而非衰退，美國經濟仍屬穩健。法人表示，經濟仍朝軟著陸前進，非投資級債後市表現可期。

美國聯準會預計將於今年隨後的每次會議(FOMC)上持續降息、以維持經濟穩增長。美國加入歐洲與英國降息循環之預期已使得下半年迄今債市投資成為熱點，投資級債與非投資級債雨露均霑，有利債市持續表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，美國經濟仍朝軟著陸前進，加上7月聯準會暗示降息機會後，使兼具基本面與利率敏感度高的科技債於近一個月、三個月表現均相對領先，且各期間表現皆完勝投資等級債券指數。

美國科技非投資等級債券指數今年以來上漲8.9%，優於美國非投資等級債券指數、全球非投資等級債券指數、全球投資等級債券指數的7.5%、7.9%、3.7%，聯準會釋出降息訊號後，科技債漲勢顯著。降息循環到來、科技債優可望先受惠。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如：邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等，整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。美國總統大選前(11月5日)選情持續變化且難以定論，惟此關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，因此政治不確定性亦成為後續市場關注之風險所在。