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聯亞飆漲停、聯鈞創新高 帶領矽光子概念股上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
矽光子概念股近來成為市場熱議話題。（本報系資料庫）
矽光子概念股近來成為市場熱議話題。（本報系資料庫）

市場看好矽光子將是未來封裝趨勢，題材熱燒下，推升概念股的表現，聯亞（3081）23日開高走高衝上漲停259元，領軍矽光子族群上漲，聯鈞（3450）也是開高走高一度亮燈衝上漲停201.5元，寫下歷史新高價，盤中漲幅逾7%。

人工智慧（AI）應用需要龐大算力，半導體產業聚焦加速傳輸速度，減少能耗，降低晶片過熱等問題，矽光子具高頻寬、低功耗、遠距傳輸、低成本等特點，有助提升晶片效能，市場預料將是未來封裝趨勢，相關廠商可望受惠。

聯亞公布自結7月稅後純益100萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.01元； 8月營收1.07億元，月增1.93%，年增76.9%；累計今年前八月營收8.09億元，年增16.16%。

聯鈞8月營收6.58億元，月增2.08%，年增40.11%；累計今年前八月營收為42.93億元，年增 23.66%。

聯亞早盤以239元開高後衝上漲停259元鎖死，排隊買單超過2,000張，股價創2021年7月以來的高點。

聯鈞早盤以188元開高後一度衝上漲停201.5元，創下歷史新高，盤中則打開漲停，漲幅逾7%。

聯亞、聯鈞領軍上漲，華星光（4979）早盤以141.5元平盤開出，曾短暫小跌後迅速翻紅，一度拉升至151元，盤中漲幅4.94%；訊芯-KY（6451）也是開高，一度衝達251.5元，盤中漲幅逾2%；全新（2455）盤中上漲逾3%；光環（3234）、前鼎（4908）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）等盤中上漲逾1%。

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