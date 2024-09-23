中信金不買了！ 新光金盤中摜破12元 中信金大漲逾4%

中信金（2891）20日在董事會上針對新光金（2888）搶親案進行討論，決議「尊重主管機關指示，並經董事會討論後，本案停止進行」，放棄收購新光金，23日新光金股價盤中重挫逾4%，跌破12元，中信金則反向大漲超過4%，站上季線。

金管會16日駁回中信金對新光金的公開收購案，19日又罕見動怒強調，「緩議」就是不同意，中信金董事會20日發出重訊決議終止收購新光金控。

金管會16日時以四大理由駁回中信金對新光金的公開收購案，但當時對於中信金可否再送件，表示仍鼓勵金融機構良性併購，只是中信金必須對任何可能的情境有完整規劃，像是10月9日新新併雙方的股東臨時會要召開了，對併購會造成什麼影響，中信金控應把不確定因素變成確定、可控，再採取行動。

因此，17日中信金立刻發布重訊表示「對金管會指正的項目，將重新修訂計畫再送董事會核定」，令市場猜測，中信金可能有敗部復活的機會。

沒想到這則重訊，惹怒了金管會。銀行局副局長童政彰撂重話，緩議就是「反對」，請中信金勿再擾亂市場，金管會無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽金管會維護市場秩序的決心。

知情人士說，主管機關最怕的就是「亂」，金管會提前駁回，用意是先讓雙方停止互相攻擊，讓市場回歸安靜，不過隔一天，中信金發重訊說要修訂計畫、代表要繼續進行下去，等於挑戰主管機關的威信。

對此，中信金決議停止收購新光金，也讓這場搶親大戰落幕，不過新光金股價也再度重挫，盤中一度下跌超過4%，中信金則反向大漲逾4%，站上35元大關。