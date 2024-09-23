展望第4季股票 瀚亞看好美、歐、日、台、印度

全球股市第3季震盪劇烈。展望第4季，瀚亞投信表示，雖然市場仍有諸多的不確定性，股票走勢仍會有波動，但經過一波修正後，評價更具投資價值，依舊看好美國、歐洲、日本、台灣及印度股票的表現。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，美國聯準會啟動降息周期，搭配景氣走向軟著陸，科技股有望維持上漲動能；同時，美國總統大選在即，本屆大選更受到市場高度關注，但不論是誰當選，根據歷史經驗，美股在選後利空出盡的機率也較高。

林元平表示，美股在第3季回檔之後，評價變得相對合宜，投資人將重新聚焦企業獲利本質，青睞積極投資AI與數位化轉型的產業與公司；美股與半導體股均進入盈餘上升周期，四大雲端業者也加大投資力道，皆有助於美股大盤走升。

歐洲與美國經濟增速差收斂，評價相對低廉，歐元與英鎊相對美元開始升值；隨著歐洲景氣逐步復甦，信貸需求回溫，通膨回落步伐符合預期，但當美國科技股再起時，以消費品為大宗的歐股表現可能會稍微落後。

自去年起成為投資焦點的日股，8月出現恐慌性賣壓，使日股大跌，即使有反彈，但仍處於便宜位置；日本企業盈餘並未出現大幅度下修，獲利仍穩健，搭配實質薪資成長翻正，有助於支撐日本內需與經濟成長。

瀚亞投信表示，新興市場相對看好印度與台灣股市。印度季風雨量優於預期，為市場信心層面加分，央行始終不敢鬆口的食品通膨出現陡降態勢，降息再度成為檯面上的話題；印度期中預算兼顧平衡與發展，政府債務比持續降低，搭配調升的企業獲利展望，有利於大盤走勢。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台灣與科技股的關聯性高，波動也會較為劇烈，但聯準會啟動降息循環，多數產業業績有機會回成長軌道，弱勢美元也將帶動強勢亞洲貨幣，資金有望回流亞洲市場。

姚宗宏說，8月受到市場去槓桿影響，股市波動較為劇烈，但觀察半導體供應鏈上下游，AI相關需求仍續強，惟車用、工控等庫存調整將延長至明年上半年，消費性電子需求也只回復正常季節性。

台股第4季走勢仍將受降息政策與美國總統大選等變數影響，持續看好相關半導體先進製程與邊緣裝置/設備等，加上美國降息周期將啟動，低基期景氣循環產業預期業績有望回升，整體股市仍偏多看待，建議可定期定額或拉回買進方式布局。