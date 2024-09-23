快訊

兩岸官方深水靜流？明年中央機關赴對岸人數超乎想像

純屬個案？深圳日本學童之死，延燒成為中日外交衝擊

東海女學霸遭公車撞死 師心痛嘆：她將是優秀會計師卻殞落

聽新聞
0:00 / 0:00

「降息幾碼」竟非決定債券漲跌的主要因素！ 專家：賺價差還是建議買股票

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

若接下來走入降息循環，美國的利率會降到多少？

從最新的數據可以看到，泰勒法則利率已經到3.63％，FED的基準利率是5.3，兩者兩減大概可以算出有7碼的降息空間。

所以是投資債券型商品的投資人，這張圖說明的故事對債券型商品就非常有利，因為降息債券就是往上走，問題就在於降息的預期，到底走到哪個階段？

譬如現在預期年底會降5碼，但若是實際只有降3碼，但債券短期可能有超漲的情況，這股市場預期的力量才是真正驅動債券漲跌的因素。

市場預期降息的幅度，大於聯準會實際降息的幅度；那債券短線就可能超漲。

反過來說，如果聯準會實際降息的幅度，比市場預期還要更激進，那債券就很有可能有持續往上的空間。

不過就難在要如何去判斷，現在市場到底「反應到什麼程度」。沒人說得準！

結論...

長期看！起碼到明年底這個利率就是會往下走，債券型商品就是緩漲個格局，投資人不要期待今天會不會一次漲3-5％，不可能！

坦白說，自己真的不太喜歡債券型商品，因為真的不好預測。

因為聯準會的官員都會預測錯誤了，投資人又要怎麼去預測接下來的利率會怎麼走？

股票與債券的報酬

事後來看，股票跟債券的報酬差了多少。

在股票下跌的時期有掌握到的話，後面的漲幅只要一段就夠了，就會比債券還要更大。

看到圖表7月底到8月這段，債券漲股票跌，但如果能在股票相對低點進場，到現在績效是非常驚人的；反過來，如果看到債券漲才去追，到現在可能還沒有賺錢。

債券本質上波動就不大，除非是操作超高槓桿，衍生類金融商品，10倍甚至百倍價差會比較大；不然做這類商品，講白了就是類存款的商品。

所以這類債券型商品，勸投資人一開始的心態不要用賺價差的角度，要就以一個單純領息，現在相關投資型的公司債，殖利率都還有到5％以上的水準。

純領息可以買債券，如果要賺價差，還是建議...把錢留著等股票低點去買，這樣子的報酬空間真的會比較大。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 聯準會 降息

延伸閱讀

006208每月一萬持續十年回測賺150幾萬！ 莎莉：投資成了精神糧食

00878「ESG高股息老牌代表」！00961進化版本的下一代？ 月配息、10元發行價

0050一直買…需要用錢才賣！ 達人：莫忘初衷高股息、市值型都能投資

00687B降息2碼不漲反跌…該減債？ 網喊「別亂賣」：目標價50元！

相關新聞

「降息幾碼」竟非決定債券漲跌的主要因素！ 專家：賺價差還是建議買股票

從最新的數據可以看到，泰勒法則利率已經到3.63％，FED的基準利率是5.3，兩者兩減大概可以算出有7碼的降息空間。

股票「買在想像、賣在現實」…如何判斷？ 達人：觀察市場共識的一致性

當你預期某家公司明年會賺更多錢，你就會願意提前用更貴的價格買入其股票，反之，如果你知道某家公司明年會虧損，股價就會立即反映市場當下對於未來的悲觀共識。

降息股市大漲慶祝、債券卻由漲轉跌？狄驤：分清楚被迫或預防性的差別

許多投資朋友納悶，FED大幅降息之後，股市以大漲作為慶祝，但為何債市卻由漲轉跌呢？

台股盤中漲勢收斂 上檔季線反壓待量突破

台股今天開高後，電金齊漲，指數最高漲近150點達22307.46點，一度挑戰季線約22322點，盤中漲勢收斂。分析師指出...

美國經濟仍朝軟著陸前進 非投資級債後市可期

根據美國亞特蘭大聯儲經濟成長率9月最新即時預估(GDPNow)模型對第3季實際GDP成長率(經季節調整年率)預估為2.5...

聯亞飆漲停、聯鈞創新高 帶領矽光子概念股上漲

市場看好矽光子將是未來封裝趨勢，題材熱燒下，推升概念股的表現，聯亞（3081）23日開高走高衝上漲停259元，領軍矽光子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。