「降息幾碼」竟非決定債券漲跌的主要因素！ 專家：賺價差還是建議買股票
若接下來走入降息循環，美國的利率會降到多少？
從最新的數據可以看到，泰勒法則利率已經到3.63％，FED的基準利率是5.3，兩者兩減大概可以算出有7碼的降息空間。
所以是投資債券型商品的投資人，這張圖說明的故事對債券型商品就非常有利，因為降息債券就是往上走，問題就在於降息的預期，到底走到哪個階段？
譬如現在預期年底會降5碼，但若是實際只有降3碼，但債券短期可能有超漲的情況，這股市場預期的力量才是真正驅動債券漲跌的因素。
市場預期降息的幅度，大於聯準會實際降息的幅度；那債券短線就可能超漲。
反過來說，如果聯準會實際降息的幅度，比市場預期還要更激進，那債券就很有可能有持續往上的空間。
不過就難在要如何去判斷，現在市場到底「反應到什麼程度」。沒人說得準！
結論...
長期看！起碼到明年底這個利率就是會往下走，債券型商品就是緩漲個格局，投資人不要期待今天會不會一次漲3-5％，不可能！
坦白說，自己真的不太喜歡債券型商品，因為真的不好預測。
因為聯準會的官員都會預測錯誤了，投資人又要怎麼去預測接下來的利率會怎麼走？
股票與債券的報酬
事後來看，股票跟債券的報酬差了多少。
在股票下跌的時期有掌握到的話，後面的漲幅只要一段就夠了，就會比債券還要更大。
看到圖表7月底到8月這段，債券漲股票跌，但如果能在股票相對低點進場，到現在績效是非常驚人的；反過來，如果看到債券漲才去追，到現在可能還沒有賺錢。
債券本質上波動就不大，除非是操作超高槓桿，衍生類金融商品，10倍甚至百倍價差會比較大；不然做這類商品，講白了就是類存款的商品。
所以這類債券型商品，勸投資人一開始的心態不要用賺價差的角度，要就以一個單純領息，現在相關投資型的公司債，殖利率都還有到5％以上的水準。
純領息可以買債券，如果要賺價差，還是建議...把錢留著等股票低點去買，這樣子的報酬空間真的會比較大。
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