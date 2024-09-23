股票「買在想像、賣在現實」…如何判斷？ 達人：觀察市場共識的一致性

投資

投資圈有一句名言：「買在預期，賣在實現。」

不過我更想將它改為「買在想像，賣在現實。」

在探討這句話之前，首先投資人一定要了解，投資的本質是「交易未來」。

當你預期某家公司明年會賺更多錢，你就會願意提前用更貴的價格買入其股票，反之，如果你知道某家公司明年會虧損，股價就會立即反映市場當下對於未來的悲觀共識。

好東西我現在就想要，「歹咪訝」一定立刻就丟掉，這不僅是股市定理，也是人之常情。

所以投資股票有一個基本的遊戲規則，就是不要戀棧舊愛，一般散戶有個通病，就是你知道某檔股票有個「利多」，就會直覺認為當「利多」出現時，股價一定會更高。

例如特斯拉（Tesla）即將在10月10日發布無人計程車Robotaxi的進展，這對特斯拉這家公司來說，當然是值得期待的消息，而有的散戶會認為等到發布會結束後，股價一定會漲更多。

但實際上「利多」通常會提前發酵，而發布會的結果只是用來調整市場預期，例如假設Elon Musk宣布明年無人計程車隊就會上路，且已經取得相關機關審批，股價確實有可能進一步大漲，但這是因為公布的消息遠超過市場期待，因此激發更大的想像空間；反之，如果發布會只是宣揚相關技術，卻聽不到任何具體計畫，股價反而會遭遇失望賣壓。

但有的散戶會反其道而行，他們認為「利多」就該有「利多」的效果，殊不知「利多」經常已經提前反應在股價上，而當「利多」真正揭曉時，散戶信心大振，拼命搶進，但主力反而會選在此刻出場，最終股價失去核心動能，利多不漲成為現實，並引導後續的失望賣壓。

下圖是我截取某檔股票的營收成長率、大股東持股比例、營收／毛利／營業利益、本益比河流圖，投資朋友不妨從這些圖表的對照中揣摩看看，並用來檢視自己的操作進出時機。

特別是要思考為何大戶會在某個時間點選擇離開？他們離開的時間是否合理？想通這一點，很多關於交易進出時機的問題，相信你也能慢慢摸索出自己的答案，只不過何時能夠稱為「想像」，又何時該認定為「實際」？時機的拿捏與判斷，那又是另外一門學問了。

如果問我答案，我會傾向去觀察市場共識的「一致性」，例如市場參與者幾乎全部都看好，沒人看壞，甚至槓桿開到最大，這可能就是「想像」的頂點，在這個階段，參與者甚至會把未來十年、二十年的利多都定價到當下的股價上，最近的例子可以參考營建股，過往的例子可以參考電動車。

如果你身處這個階段，你要記得，就算你再怎麼認同這家公司的美好未來，我認為至少可以考慮停利部分持股，你不妨想成你已經提前賺到未來數年的獲利，這種想法可能會讓你更堅決一些，而根據我自己的經驗，這種作法雖然會少賺，但還是能避開不少抱過山的悲劇。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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