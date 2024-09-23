快訊

「煽動分裂國家犯罪」 陸國安部宣布對台3現役軍人依懲獨意見立案偵查

人類只會重演戰爭悲劇？二戰史學大師的研究啟示

房租補貼創新高 在野批住宅政策大撒幣

降息股市大漲慶祝、債券卻由漲轉跌？狄驤：分清楚被迫或預防性的差別

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。路透社
台股示意圖。路透社

許多投資朋友納悶，FED大幅降息之後，股市以大漲作為慶祝，但為何債市卻由漲轉跌呢？

我認為有兩個原因，第一個原因是：降息預期的利多出盡，這部份我們也常在之前的文章中提醒學員們。

前陣子市場的降息預期迅速提升，預計今年的降息幅度從3碼升到5碼，甚至還有一部份投資人認為今年可能降息6碼。

然而，我們持續觀察美國的經濟數據能發現，美國經濟確實沒有想像中差勁，像是PMI、消費數據和就業數據，都顯示出美國經濟「沒有進一步變壞」，意味著FOMC會議過後，短線來看美債的上漲空間有限，而下跌空間較大，就不適合再追高，耐心等待回測才安全。

當然，美國經濟確實沒有很好，但也有從谷底慢慢好轉的跡象，所以FED不太可能釋出更多鴿派訊號，而結果也確實是如此，觀察利率點陣圖能發現，多數FED官員認為今年只會降息3碼到4碼，明顯比市場預期的更鷹派，我認為這就是導致美債漲多拉回的原因之一。

第二個原因也很重要，那就是投資朋友要區分清楚FED「被迫降息」和「預防性降息」的差別。

例如，前陣子多數人悲觀看待FED降息股市會崩盤，就是「被迫降息」的狀況，但歷史上FED進行「預防性降息」的時候，反而是股市的起漲點，因為預防性降息過後，經濟會持續好轉。

這也是我前陣子常常提醒大家，不要把降息跟崩盤畫上等號的原因，如果投資人倒果為因，就很容易做錯邊，像是被軋暴空單等，這或許也是歷史上 FED預防性降息後，股市反而大漲的因素之一。

因此，接下來的內容就要帶學員們進一步研究，FED預防性降息對股債市將造成哪些影響？

美經濟是否還有變壞的可能性? 現階段要堅守怎樣的策略，才能受惠於股市大漲，同時又能降低投資風險呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

Fed PMI 債券 美國 聯準會 降息

延伸閱讀

00878、00919每季見錢…金融股一年僅一次久到無感！ 換存高股息ETF正確決定

00713、00878、00915、00918、00919高股息「濾網」分析！R爸：近年績效它最好

0050一直買…需要用錢才賣！ 達人：莫忘初衷高股息、市值型都能投資

00878存520張…月薪僅3萬怎做到？ 小師傅提三點：存錢、槓桿、想辦法提升收入

相關新聞

降息股市大漲慶祝、債券卻由漲轉跌？狄驤：分清楚被迫或預防性的差別

許多投資朋友納悶，FED大幅降息之後，股市以大漲作為慶祝，但為何債市卻由漲轉跌呢？

台股上檔季線反壓 待成交量放大籌碼換手

台股20日收在22159.42點，上漲116.73點；美股上週五漲跌互見，道瓊工業指數續創新高，科技股收黑。法人指出，2...

第3季季報及明年展望公布後 台股市場信心有望逐步回溫

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會啟動降息兩碼，市場關注美國勞動市場供需狀況，以此研判聯準會後續降息路徑。根據最新統計顯示...

AI 錢景重返後勢威力再升級 績效傲人的基金經理人如是說

野村投信表示，AI還只是初升段，隨著基礎建設持續投資，以及終端產品陸續推出，持續看好AI未來數年的主升段行情。展望202...

Fed降息後 台股五力帶大盤上攻…可望重啟多頭行情

美國聯準會（Fed）降息後，台股連兩天大漲，有重啟多頭行情之姿，本周蓄勢挑戰季線22,335點。法人認為，台股要掀開季線...

永豐投顧：科技股若有低點 逢低布局

永豐投顧表示，外資自7、8、9月大賣上市股6,400億元，賣超主要標的以AI科技股為主，預期在總統大選後，先前避險的資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。