降息股市大漲慶祝、債券卻由漲轉跌？狄驤：分清楚被迫或預防性的差別

許多投資朋友納悶，FED大幅降息之後，股市以大漲作為慶祝，但為何債市卻由漲轉跌呢？

我認為有兩個原因，第一個原因是：降息預期的利多出盡，這部份我們也常在之前的文章中提醒學員們。

前陣子市場的降息預期迅速提升，預計今年的降息幅度從3碼升到5碼，甚至還有一部份投資人認為今年可能降息6碼。

然而，我們持續觀察美國的經濟數據能發現，美國經濟確實沒有想像中差勁，像是PMI、消費數據和就業數據，都顯示出美國經濟「沒有進一步變壞」，意味著FOMC會議過後，短線來看美債的上漲空間有限，而下跌空間較大，就不適合再追高，耐心等待回測才安全。

當然，美國經濟確實沒有很好，但也有從谷底慢慢好轉的跡象，所以FED不太可能釋出更多鴿派訊號，而結果也確實是如此，觀察利率點陣圖能發現，多數FED官員認為今年只會降息3碼到4碼，明顯比市場預期的更鷹派，我認為這就是導致美債漲多拉回的原因之一。

第二個原因也很重要，那就是投資朋友要區分清楚FED「被迫降息」和「預防性降息」的差別。

例如，前陣子多數人悲觀看待FED降息股市會崩盤，就是「被迫降息」的狀況，但歷史上FED進行「預防性降息」的時候，反而是股市的起漲點，因為預防性降息過後，經濟會持續好轉。

這也是我前陣子常常提醒大家，不要把降息跟崩盤畫上等號的原因，如果投資人倒果為因，就很容易做錯邊，像是被軋暴空單等，這或許也是歷史上 FED預防性降息後，股市反而大漲的因素之一。

因此，接下來的內容就要帶學員們進一步研究，FED預防性降息對股債市將造成哪些影響？

美經濟是否還有變壞的可能性? 現階段要堅守怎樣的策略，才能受惠於股市大漲，同時又能降低投資風險呢？

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