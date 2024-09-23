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台股上檔季線反壓 待成交量放大籌碼換手

中央社／ 台北23日電
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股20日收在22159.42點，上漲116.73點；美股上週五漲跌互見，道瓊工業指數續創新高，科技股收黑。法人指出，20日成交量放大至新台幣4615億元，為9月5日來最大量，若籌碼在季線附近能換手成功，短線有機會突破季線。

20日美股道瓊工業指數續創歷史新高，終場上漲38.17點，或0.09%，收在42063.36點；標準普爾500指數下跌11.09點，或0.19%，收在5702.55點；以科技股為主的那斯達克指數下跌65.66點，或0.36%，收在17948.32點；費城半導體指數下跌66.582點，或1.31%，收在5000.066點。

台股方面，20日三大法人合計買超269.79億元；其中自營商賣超0.65億元，投信買超32.56億元，外資及陸資買超237.88億元；投信連25日買超台股，外資連2日買超。

凱基投顧指出，20日大盤開高後上攻季線22335點附近，由於季線持續下彎，引發賣壓出籠，指數漲勢收斂無法收復季線；而大盤已突破22092點，回補9月4日留下的空方缺口，顯示導致當日大盤崩跌近千點的空方力量已被化解，盤勢有機會轉為多方掌控。

另外，18日至20日成交量皆達到月均量水準，代表籌碼在月線21792點及季線附近積極換手，20日成交量進一步放大至4615億元，為9月5日以來最大量，只要下檔不跌破22042點來回補上週五所留下的多方缺口，籌碼在季線附近若能換手成功，短線有機會再挑戰季線及前波高點22545點。

台股 道瓊工業指數

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