AI 錢景重返後勢威力再升級 績效傲人的基金經理人如是說

野村投信表示，AI還只是初升段，隨著基礎建設持續投資，以及終端產品陸續推出，持續看好AI未來數年的主升段行情。展望2025年，AI及高階半導體等產業能見度仍高，台灣作為AI供應鏈重鎮估計將持續吸引外資流入；此外，受惠於美國降息利多，與美國消費內需產業也可望在庫存水位偏低的情況下重回成長，可逢拉回時布局AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB與半導體先進製程受惠等類股、蘋果概念股；另可以關注傳產中的重電、綠能以及內需商品消費等相關類股為布局標的。

台灣8月出口金達新台幣436.4億美元，創歷年單月新高，已十連紅，主要受惠於AI商機、蘋果新機備貨效應等，考量AI新品陸續推出，加上年底節慶效應，可望帶動AI相關供應鏈業績表現。野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，近年來全球對於AI晶片和伺服器的需求旺盛，帶動台灣資通訊出口金額大幅成長，預期成為未來台灣的出口主力動能之一；至於除了AI之外的電子零組件產品，近期看到外銷訂單部分已開始率先好轉，未來有望進一步反應在實際出口狀況上；以目前情況來看，只要AI產品出口動能維持高檔不墜，加上電子零組件受惠美國降息帶動終端消費力道復甦，兩者結合，可望持續為台股基本面增添利多。長期而言，AI依然是未來三至五年成長性最好的產業，而台灣作為AI產業非常重要的供應鏈一環，看好未來AI等創新科技趨勢將推動台股持續向上。產業部分，目前看好包含四大面向：1.AI晶片相關（先進製程/封裝、遠端管理晶片、自研晶片）；2.AI伺服器相關（組裝、散熱、連接器）；3.電力與重電相關（變壓器、配電盤）；4.AI終端新品：AI手機、AI PC相關零組件及品牌廠商。

姜柏全進一步分析表示，AI業者股價經過近幾年的大漲後，近期AI股價回檔，市場還在尋找下一個激勵股價反彈的利多出現，短期的聯準會降息、AI觀察指標輝達財報，兩者都被市場寄予厚望，但考量這兩者公布的時間都在美國大選前，市場態度估計還是偏向觀望，想要激勵股價大幅反彈的力道相對有限。預估AI要復活的關鍵，將會在於「AI能否營利」這件事情，也就是現階段全球科技巨頭大舉投資AI，其最終目的還是為了要挹注營收&獲利成長，若是營收&獲利成長不如預期，也會直接影響到未來AI資本支出力度，至於從美國四大CSP業者第2季財報來看，的確看到AI的確開始對營收成長有所貢獻，執行長祖克柏更言：「AI幫助Meta上季廣告營收大幅成長19%」，整體而言，AI仍朝著正軌前進。除了AI領頭羊輝達財報之外，接下來每一季CSP業者的財報都是很重要的觀察重點，也是為AI族群重新點火的關鍵。

姜柏全也指出，除了AI財報、美股表現持續干擾台股外，美國聯準會利率動向也牽動著台股走勢。從歷史經驗來看，只要聯準會不是緊急降息(失業率快速升高、經濟快速衰退)，股價下行的風險就相對有限，這次9月聯準會啟動降息可解讀是「有秩序的降息」，是因為基準利率遠高於通膨才啟動的降息，長期而言，資金活水對股價還是偏正向影響。至於聯準會降息兩碼，則需要看美股反應，若市場以利多看待、美股持續反彈，台股也有機會逐步震盪打底。不過要注意的是，美國大選依然是短期市場最大變數，在此之前估計台股還是震盪整理格局，建議投資人仍需要審慎觀察，逢大幅拉回還是以布局趨勢成長性題材為主。

先前市場傳出輝達新一代AI晶片B200面臨供應鏈問題，恐將延後三個月出貨，影響所及，新世代晶片放量時程恐須等到2025年第1季，相關供應商2024年出貨預期恐跟著下修，姜柏全進一步分析，輝達的確坦承晶片需要微調設計以改善良率，但這並不改變輝達AI晶片的任何功能，輝達預計第4季就會開始大量出貨(shipping out)，而不僅是量產而已且需求非常強勁，估計仍可以在第4季貢獻數十億美元營收；另一方面，黃仁勳和輝達財務長不只一次強調，Hopper晶片需求依然強勁，在Blackwell出貨前，輝達依然有許多Hopper晶片訂單需要滿足，輝達預估本季(8-10月)營收325億美元，即較去(2023)年同期成長高達近80%，在去年同期年比成長206%、基期已高的情況之下還有這般預估數字，反映AI趨勢仍然強勁。Blackwell相關業績只是遞延而不是消失，預計仍將陸續出貨並貢獻2025年大量營收。