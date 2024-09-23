永豐投顧：科技股若有低點 逢低布局

永豐投顧表示，外資自7、8、9月大賣上市股6,400億元，賣超主要標的以AI科技股為主，預期在總統大選後，先前避險的資金將回歸台股，故若遇震盪低點，可適量回補績優科技股，尤其面對10月，美台超級財報週又將展開，市場焦點轉向科技股，可以逢低布局等待選後行情發酵。

美國聯準會(Fed)已宣布降息2碼，先前市場對於Fed降息1碼或2碼多有猜測，股市因此有所波動，如今不確定因素解除，加上9月底前僅剩下PEC平減指數待公布，有關經濟衰退相關數據如非農就業、零售銷售等10月才會公布，故預期後續美股傾向平穩，外資對台股買賣超行為應不會像過去大起大落。

面對總統大選的不確定性，大額投資人不會進場，散戶資金則在套牢中，預期股市仍是呈現整理態勢，以民調來看，賀錦麗略占上風，股市變數較少，加上降息後，外資資金初步有回流跡象，有利加權指數突破季線。