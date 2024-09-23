Fed降息後 台股五力帶大盤上攻…可望重啟多頭行情

美國聯準會（Fed）降息後，台股連兩天大漲，有重啟多頭行情之姿，本周蓄勢挑戰季線22,335點。法人認為，台股要掀開季線反壓，得靠五力助攻，包括外資買盤回流、投信持續買超、台積電（2330）股價續強、成交量回升、第4季傳統旺季加持。

Fed在18日宣布降息2碼，國際資金回流亞股，台股上周四重返22,000點之上，周五再漲，盤中一度突破季線，累計全周上揚1.8%，周線連二紅。不過，美股主要指數上周五漲少跌多，僅道瓊上漲，標普500、那斯達克、費城半導體指數均下跌，台積電ADR跌1.2%。法人分析，當前市場雖仍面臨美國總統大選、地緣政治等不確定因素干擾，但多方已轉居上風。

台股挑戰季線靠五道助力

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，Fed開啟降息循環，是中長線利多，可望支撐美股，也有利外資回流台股等新興市場、提振投資信心、強化資金動能。

短線來看，台股要挑戰季線，首先就要看外資回流力道。在Fed降息後，外資對台股結束連二賣，連續買超兩天，累積買超金額逾500億元。法人判斷，外資若延續買氣，有利支撐台股多頭走勢。

其次，投信持續買超。投信是台股今年打底的重要力量，近期已連25日買超，投信若續買，有助推升台股。

第三，台積電有望續強。台積電上周五股價收在973元，為8月20日來高點，領先大盤站回所有均線之上，周漲2.7%，打敗大盤的1.8%漲幅。市場對台積電焦點放在10月17日法說會，若釋出良好展望，將引領台股再攻一波。

第四，台股成交量能放大。台股9月中旬以來，成交量因觀望不確定因素而萎縮，最好能穩定放大、維持在3,500億元之上。

第五，第4季傳統旺季加持。就產業面或股市來看，第4季都是偏多格局。1987年以來，第4季投資台股的勝率開始提高。擺脫8月及9月的漲跌互見之後，10月的投資勝率提高到57%，11月進一步提高到62%，12月又升高到76%，幾乎易漲難跌，成為全年勝率最高月份。



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