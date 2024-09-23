投信挺台股 挑戰連26買

投信買盤源源不斷，這波已連續25日買超，累計買超金額為1,071億元，累計今年來買超6,996億元，已是歷史新高。投信今（23）日將挑戰連26買、追平史上第五長紀錄，今年來買超將突破7,000億元大關。

統計投信史上買超紀錄，最長是連57買，再來依序是連48買、36買、31買、26買。

根據CMoney統計，在投信這波連25買超期間，也就是從8月16日到9月20日，以張數來看，投信買超最多的十大個股依次為中信金（2891）、聯電、長榮航、兆豐金、開發金、台灣大、華南金、遠傳、統一、日月光投控。從產業分布來看，非電族群是主流。

事實上，下半年以來，投信只有一天是賣超。從7月1日起，投信連31日買超，累計買超達2,106.8億元，加權指數也在7月11日盤中衝到24,416點的歷史高點。投信在8月15日賣超19.9億元，終止連31日買超，但次日隨即開啟這一波的連續買超。

投信今年來大買超，與台股ETF關係密不可分，尤其是高股息ETF。數檔重量級台股ETF在3月募集，募集金額迭創歷史新高，投信史上最大連續買超也就發生在這段期間。

從3月1日到4月9日，投信連續買超26日，期間雖然不是最長，但累計買超金額高達2,163億元為史上連買金額新高。

高股息ETF募集受到嚴密規範之後，其他台股ETF及基金繼之而起，將持續成為推升台股的動能。未來兩個月，至少有六檔投信新募基金，三檔共同基金中的台股比重都不低，包括亞洲科技基金、美日台半導體基金、台灣優質多重資產基金；另外三檔則都是台股ETF，有助於投信延長及加重買超力道。