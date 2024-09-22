領漲股 躍10月行情焦點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

時序來到第3季末，進入新一波布局關鍵時刻，法人建議可以留意台積電（2330）、聯發科、富邦金等領漲股將是10月行情焦點。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場專家看法，對於10月行情並不看淡，利多原因有四。第一，台積電已率先站上所有均線支撐，有望朝著前波的千元大關挑戰，看好台積電9月營收及第3季獲利表現。第二，AI PC及手機的換機潮來臨，隨著新產品陸續推出、滲透率提升，將帶動出貨量增加及邊緣運算的需求提升。

第三，台股籌碼面有利，因今年來投信法人以及八大公股行庫買超9,335億元，抵禦外資賣超的5,695億元；再加上聯準會降息2碼，有利於資金行情。第四，央行宣布第七波房市管制措施，在資金排擠效應下，錢潮有望從房市轉往股市。在多重利多加持下，看好台股行情有機會再攻23,000點。

10月行情可聚焦四大族群，包括半導體、蘋概股、金融股及原物料族群。在AI趨勢持續發展下，盤面又以半導體族群最看好，包含晶圓代工、面板級扇出型封裝（FOPLP）、CoWoS、IC設計等次族群，涵蓋晶圓代工龍頭台積電、FOPLP概念股的群創、CoWoS概念股的家登及中砂、特用化學股的長興和三晃、中概IC設計股的世芯-KY和聯發科。

蘋概股也是行情焦點之一，iPhone 16加量不加價仍有望掀起一波換機潮，摺疊機市場也有亮點，相關供應鏈如富世達、大立光及華通。

IC設計 台積電 晶圓代工

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