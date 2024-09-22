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一周盤前解析／機器人、蘋概、重電 吸睛

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（20日）指數開盤向上跳空大漲，展現強勁氣勢，盤中一度攻破季線、最高觸及22,354點，終場上漲116點至22,159點。法人建議持續擇優布局，焦點族群包括機器人、板卡廠、蘋果手機供應鏈、重電、工具機、AI PC。

台新投顧協理范婉瑜認為，美國聯準會決議降息2碼，美股四大指數上周五勁揚，目前台股面臨上方均線蓋頭壓力，成交量能若未能持續放大，則不利指數向上突破；近一個月指數呈量縮整理型態，盤面無明顯主流股，操作難度偏高，建議持續擇優布局。

統一投顧協理陳晏平表示，美國聯準會決議降息2碼，全年預計降息4碼，顯示在通膨逐步下滑之際，就業放緩風險已為聯準會另一個高度關注重點，且根據點陣圖顯示，今年仍有降息2碼空間，有利風險資產評價提升；台股欲再往上挑戰季線，成交量能否有效放大是重要關鍵，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股可留意AI先進半導體、設備、光通訊、蘋概股、車用電子、壽險、高爾夫、航空、重電綠能等族群。

第一金投顧協理黃奚銓認為，大盤往季線挑戰，未來經濟數據將主導盤勢走向，選股走向仍往低基期或具備題材性的個股選擇，台股人氣主流仍在AI類股，因為也只有AI股業績有明顯成長，ODM方面觀察鴻海、廣達；CoWoS設備方面，龍頭指標仍看弘塑等供應鏈。

台股 美國聯準會 降息

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