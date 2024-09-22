鄭文賢專欄／2奈米製程、散熱族群 搶鏡

美國8月ISM製造業指數47.2、新增就業人口數14.2萬人，雙雙不如市場預期，另外，8月CPI年增率則創波段新低來到2.5%。隨著經濟下行風險增加、通膨有望回到2%下，美國聯準會（Fed）19日利率決策會議，一如市場預期調降基準利率，且幅度達2碼，正式開啟本波降息循環。

投資人樂觀預期在無發生經濟事件下，Fed提前大幅降息，可望促使美國經濟軟著陸機率增加，美股S&P 500指數突破5,700點，台股上周五也順勢挑戰季線反壓。

不過，以歷史來看，2001年及2007年單次降息2碼都代表經濟衰退，因此讓部分市場懷疑者認為，是不是Fed已經先看到未來的經濟數據走弱，需要一口氣降息2碼才夠。

由於先前8月引發股市崩盤關鍵為就業報告大幅走弱，因此後續10月1日、10月4日公布之ISM製造業、非農報告數據，將讓市場再度審視軟著陸或硬著陸的看法；然考量美國公司債信用利差並未擴大，目前全球經濟仍偏向軟著陸。

對股市而言，不論降息2碼是否代表經濟衰退，至少降息幅度已經確認，不確定事件暫告一段落；考量接下來的兩周內不會有引發衰退疑慮的數據公布，短線就是進入一個訊息空窗期的階段。

另一方面，季底往往有機會迎來投信作帳行情，加上股市先前也已量縮整理，市場的交易者可以更放心進出，有機會在這段期間醞釀出短波段的行情走勢。

回到產業，目前市場認同度最高的題材，仍集中在台積電（2330）新製程所帶動的商機，包括市場已經很熟悉的CoWoS、及明年即將投產的2奈米製程。

其中CoWoS預期今年底產能為每月4萬片，明年底達7萬片，2026年再提升至9.5萬片，以目前產能來看，還有二倍成長空間，帶動相關設備商的業績及股價水漲船高。不過，由於市場對此題材著墨許久，相關供應鏈評價都已反應至後年業績，此時或許可將眼光轉向下一世代的2奈米新製程。

按照台積電於法說會公布的訊息，台積電2奈米製程將於2025年下半年正式量產，而2奈米相較目前的3奈米製程，最大的改變在於電閘結構將由目前的FinFET（鰭式場效電晶體）架構升級至GAAFET（環繞式場效電晶體），也就是台積電所發表的Nanosheet第一代奈米片技術。

隨電閘結構由三面變成四面，晶圓製造所需耗材，包括再生晶圓、靶材、蝕刻液等，也都需要升級調整成新的配方或產品，也是相關供應商最有機會取代競爭者的時候。由於台積電近年持續扶植本土化供應商，許多台廠都耕耘許久，若能通過認證，有機會在明年2奈米量產下業績大幅成長，值得持續留意。

另外，AI產業雖然股價之前休息許久，不過整體產業依然持續向上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前在高盛論壇表示，新晶片Blackwell需求十分強勁，且將按計畫於第4季開始出貨，代表先前造成晶片遞延的問題都已解決。

若以Blackwell世代來看，其中散熱系統仍由氣冷升級至水冷系統受惠程度最高。由於水冷系統新增CDU（液冷分配器）、CDM（分岐管）及QD（快接頭）等，推升整體的散熱產值由2024年的約300億元，暴增至2025年將上看1,500億元，大幅增加五倍之多。

不過，散熱族群先前因NVIDIA水冷驗證出現漏水狀況，股價都自高點出現40%至50%大幅回檔，目前位階都在低檔，不失為進場布局的一個好時機。（作者是元富投顧總經理）