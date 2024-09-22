航空、旅遊、餐飲 漲聲響起

電子業迎出貨旺季，加上因應美東碼頭罷工壓力緊繃，航空貨運需求湧現，近來傳出空運價格蠢蠢欲漲，上周外資已紛紛買超長榮航、華航逾萬張；另外因應成本上揚，旅遊、餐飲也將面臨漲價壓力。在傳統產業中，航空、旅遊、餐飲成為「漲」聲響起族群。

法人表示，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判，現行的六年合約將於9月底到期，雙方若協商不順，美東碼頭恐發生罷工事件，已有多家航運商陸續採取預防性策略報備調價。美東碼頭工人罷工尚未上演，已有貨主考慮部分產品改採空運。

據了解，由於此際正值電子業迎出貨旺季，目前航空貨運市場需求已相當吃緊，若美東碼頭罷工，出現急單搶空運貨運艙位，恐推升航空貨運價格向上攀升。

另外因應原物料上漲，以及機票、旅遊元件續漲，餐飲旅遊業者不得不反映成本，加上旺季效應，帶動業者前八月累計營收上揚，例如五福前八月累計營收51.3億元，創下歷史新高。接下來第4季還有賞楓、滑雪、跨年等行程，價格看漲，包括雄獅、五福、鳳凰等上周都獲外資買超。