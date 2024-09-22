就市論勢／CoWoS、矽光子航運 可短打

盤勢分析

美國聯準會（Fed）點矩陣顯示11月選後續降1碼、12月中旬降息1碼，全年共降息4碼，Fed主席鮑爾在記者會指出，若7月會議就知道就業疲弱，可能當時就會降息，言下之意，9月18日降息50個基點是「承諾不會落後」的強力宣示，一掃降息2碼代表經濟衰退的負面推論。

特別的是，鮑爾強調點矩陣數值預測並不是計畫，而是決策者「目前看法」，這圖的賞味期限僅二個月，實務上降息循環啟動後就會會持續降息，因為2025年經濟問題一定比2024年更大，升息一至二次無法抑制通膨；同理，連續降息多次，才能扭轉經濟成長趨緩壓力。

Fed降1碼是降息循環起手式，而另1碼應和總統大選有關。上周財經網站表態，美國民主黨總統候選人賀錦麗首度獲財經界認可，48%認為賀錦麗會當選，超過共和黨總統候選人川普的41%。經濟學人雜誌公布民調顯示，賀錦麗支持度領先川普4.4個百分點，為迄今最大差距。

選前一個月行情通常與選情有關，若行情下跌，代表政黨輪替趨勢；如果行情上漲，代表執政黨擺脫施政包袱，而無論哪一方勝出，選後行情大多上漲。

投資建議

上周外資轉賣為買，10月起進入美國科技股財報周，台股以台積電（2330）10月17日法說會最重要，買盤會提前二至三周進場卡位。

短線上，具備科技集團色彩的中小電子股成為季底作帳行情的核心，擴廠設備、CoWoS、矽光子等都是作帳標的；基期低的傳產股籌碼相對穩定，例如台塑集團9月觸底反彈，也有季底作帳的氛圍。

短線操作建議包括AI、CoWoS製程、矽光子、航運、生技等。