不確定性下降 台股加權指數價量齊揚、周線連二紅
加權指數上周五上漲116點，收在22,159點，成交量約4,764億元。上周上漲399點，漲幅1.8%，周線連二紅。籌碼面部分，上周五三大法人買超271.3億元，其中外資現貨買超237.8億元，期貨淨空單增加1,681口至31,945口，期現貨並未同步偏多操作。投信買超34.1億元，自營商賣超0.6億元。
上周五美股四大指數僅道瓊工業指數收紅，其他三大指數又以費半指數下跌1.3%較重。
永豐期貨指出，軟著陸期待升溫，初請失業金人數降至5月以來低，葉倫亦正面解讀Fed 降息，並稱就業市場保持健康，增添軟著陸期待，10 年券殖利率觸及兩周以來最高水準3.77%。日本央行20日維持利於在0.25%，符合市場預期，票委一致通過本次利率決議。通膨前景部分，預期通貨膨脹到2026下半年水平將與日央的價格目標大概一致。市場反應相對平淡，日圓短線維持震盪，美元指數變動也不大。
台股量能回歸到4,000億元以上，在夜盤走高的情況下，上周五加權指數日盤開高振盪，櫃買指數部分則是開高走低回測周四收盤位置。目前不論加權或櫃指數買上檔皆有套牢賣壓，但若量能維持3,500元億以上並緩步墊高，有機會帶動技術面重回多頭格局，留意後續量能狀況。
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