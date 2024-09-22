快訊

愷樂消失4年首露面！41歲生日當媽變這樣 幸福喊「你是最棒的禮物」

以黎猛烈交火...真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

不確定性下降 台股加權指數價量齊揚、周線連二紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片 吳康瑋
台股示意圖。圖/本報系資料照片 吳康瑋

加權指數上周五上漲116點，收在22,159點，成交量約4,764億元。上周上漲399點，漲幅1.8%，周線連二紅。籌碼面部分，上周五三大法人買超271.3億元，其中外資現貨買超237.8億元，期貨淨空單增加1,681口至31,945口，期現貨並未同步偏多操作。投信買超34.1億元，自營商賣超0.6億元。

上周五美股四大指數僅道瓊工業指數收紅，其他三大指數又以費半指數下跌1.3%較重。

永豐期貨指出，軟著陸期待升溫，初請失業金人數降至5月以來低，葉倫亦正面解讀Fed 降息，並稱就業市場保持健康，增添軟著陸期待，10 年券殖利率觸及兩周以來最高水準3.77%。日本央行20日維持利於在0.25%，符合市場預期，票委一致通過本次利率決議。通膨前景部分，預期通貨膨脹到2026下半年水平將與日央的價格目標大概一致。市場反應相對平淡，日圓短線維持震盪，美元指數變動也不大。

台股量能回歸到4,000億元以上，在夜盤走高的情況下，上周五加權指數日盤開高振盪，櫃買指數部分則是開高走低回測周四收盤位置。目前不論加權或櫃指數買上檔皆有套牢賣壓，但若量能維持3,500元億以上並緩步墊高，有機會帶動技術面重回多頭格局，留意後續量能狀況。

日本央行 期貨

延伸閱讀

美初領失業金人數意外降低

這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

10月台股期指漲380點

期貨商論壇／台積期 上檔有壓

相關新聞

不確定性下降 台股加權指數價量齊揚、周線連二紅

加權指數上周五上漲116點，收在22,159點，成交量約4,764億元。上周上漲399點，漲幅1.8%，周線連二紅。籌碼...

鈊象、群創本周法說 展望聚焦

國內指標性科技廠本周起陸續舉辦法說會，由面板大廠群創、及遊戲股王鈊象率先登場，二家業者在台股均為人氣指標股，並且在產業各...

美國降息確立 法人：台股將迎第4季旺季行情

美國聯準會（Fed）宣布降息後，台股連兩日收紅，累計一週上漲399.77點，法人看好，在美國經濟狀況維持的環境下，台股在...

外銀：美國降息循環有助經濟 但市場仍存3大風險

美國聯準會降息2碼，外銀均指出美國降息循環開始，渣打除看好人工智慧（AI）、半導體類股表現外，更指出其他產業間的類股輪動...

漲價概念股 台積電、家登、南亞科等買盤搶進

時序將進入第4季傳統旺季，不少產業或因供需失衡、抑或成本推升，紛紛掀起漲價潮，除晶圓代工以外，包括CoWoS、DDR 5...

泓德改一般板上市

太陽能股王泓德能源預計9月26日從創新板改列一般板上市，為國內第一家於創新板上市並掛牌交易的能源公司，今年4月12日經審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。