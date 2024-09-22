快訊

引發茶壺風暴...邱泰源昨爆總統致電罵他 賴清德今取消醫界晚宴行程

累積超過60毫米...北市這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

美國總統大選年 股市震盪時間可能持續到10月

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

歷史經驗顯示，8月開始到9月，通常是股市相對疲弱的月份。路博邁投信指出，若為總統大選年，震盪的時間更可能持續到10月。如今不論是成長疑慮、人工智慧（AI）的變現性、央行政策的路徑、選舉，乃至地緣政治局勢等，都是變數。股市若沒有顯著降溫，至少也會有明顯波動。手中握有股票的投資人，可以考慮以債券納入投資組合，為投資加點防護。

路博邁投信指出，股債報酬負相關的環境再度浮現。隨著美國通貨膨脹下滑、就業市場降溫，市場的焦點從通膨轉向成長隱憂，股債的負相關性似乎重回市場，因為成長降溫甚至衰退預期升溫的情況下，股市波動增加，但市場對降息的預期提高，是最有利債券表現的環境。

路博邁投信指出，若市場焦點持續關注在成長而非通膨，則股債報酬負相關的情況可能持續。統計顯示，當通膨的水準及走勢主導市場氣氛時，股債表現通常呈現正相關，也就是股債齊漲齊跌。此時，投資組合同時持有二者，對整體的績效影響和抗震效果有限。

然而，路博邁投信指出，如果市場的關注焦點回到成長議題而非通膨，則股債表現通常呈現負相關。此時，如果在股票部位加入債券，是降低投資組合波動效果最顯著、最有效益的時候。

債券 通膨

延伸閱讀

阿聯領袖正式首訪華府 加強與美戰略關係

韓最大在野黨魁李在明 被控散布大選假消息 遭求刑2年

斯里蘭卡大選 將牽動中印政治角力

憂大選後亂局…「末日準備者」人數增加

相關新聞

鈊象、群創本周法說 展望聚焦

國內指標性科技廠本周起陸續舉辦法說會，由面板大廠群創、及遊戲股王鈊象率先登場，二家業者在台股均為人氣指標股，並且在產業各...

美國降息確立 法人：台股將迎第4季旺季行情

美國聯準會（Fed）宣布降息後，台股連兩日收紅，累計一週上漲399.77點，法人看好，在美國經濟狀況維持的環境下，台股在...

外銀：美國降息循環有助經濟 但市場仍存3大風險

美國聯準會降息2碼，外銀均指出美國降息循環開始，渣打除看好人工智慧（AI）、半導體類股表現外，更指出其他產業間的類股輪動...

漲價概念股 台積電、家登、南亞科等買盤搶進

時序將進入第4季傳統旺季，不少產業或因供需失衡、抑或成本推升，紛紛掀起漲價潮，除晶圓代工以外，包括CoWoS、DDR 5...

泓德改一般板上市

太陽能股王泓德能源預計9月26日從創新板改列一般板上市，為國內第一家於創新板上市並掛牌交易的能源公司，今年4月12日經審...

今日最夯股／三大法人同步加碼 台光電再創波段新高

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。