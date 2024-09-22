美國降息確立 法人：台股將迎第4季旺季行情

美國聯準會（Fed）宣布降息後，台股連兩日收紅，累計一週上漲399.77點，法人看好，在美國經濟狀況維持的環境下，台股在第4季傳統消費旺季、外部不確定因素持續消除之下，指數有望走高，AI題材仍會引領台股多頭攻勢。

台股20日指數續揚116.73點，漲幅0.53%，指數收在22159.42點，且成交量擴大至新台幣4686.84億元；上週台股週漲幅1.84%，週線連2紅，上漲399.77點。

三大法人方面，外資單週終止減持台股，由賣轉買，回補台股329.17億元，而投信法人持續作為台股資金後盾，單週加碼130.52億元，連續買超第16週，僅有自營商連續17週減碼，單週賣超148.09億元，三大法人合計買超311.6億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，降息訊息一出之後，台股多方氣勢旺，連兩日上漲順利回補月初的向下跳空缺口，整體而言，在美國經濟維持的環境下，第4季台股在傳統消費旺季、外部不確定因素持續消除，大盤有望走高，甚至有機會挑戰前高，而引領台股多頭攻勢仍以AI題材為主，包括輝達的GB200出貨已確立，接下來生成式AI的發展也將從訓練AI轉為推論AI，有利於應用面的擴展。

他指出，聯準會9月無懸念降息，但因為美國經濟多項指標差異大，經濟衰退疑慮聲音仍存，未來包括美國失業率、職缺、申請失業救濟金等數據皆為觀察重點。

永豐投顧指出，台股這一週上漲原因還是受美股傾向樂觀，Fed降息碼數終於揭露，而零售銷售數據優於市場預期，正巧化解經濟衰退的疑慮，預料2024年底還有降息2碼的空間，宣告降息週期到來；各類股這一週均勻上漲，營建類股則受央行祭出第7波打房影響，營建股受到衝擊，為唯一下跌族群，週跌2.86%。

永豐投顧認為，降息不確定因素解除，市場波動度降低，預期後續美股傾向平穩，外資對台股買賣超行為應不會像過去大起大落，而面對美國總統大選的不確定性，預期美股仍呈現整理態勢，加上降息後，外資資金初步有回流跡象，有利加權指數突破壓力，預期總統大選後，先前避險的資金將回歸台股，市場焦點轉向AI等科技股。