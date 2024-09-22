外銀：美國降息循環有助經濟 但市場仍存3大風險

美國聯準會降息2碼，外銀均指出美國降息循環開始，渣打除看好人工智慧（AI）、半導體類股表現外，更指出其他產業間的類股輪動更加明顯。不過，外銀也提醒目前存有美國大選、中東地緣政治衝突、中國景氣等3大風險，若國際油價維持相對低水位，將不至於產生經濟衰退疑慮。

美國聯邦準備理事會（Fed）本月FOMC會議宣布降息2碼（0.5個百分點），為2020年3月以來首次降息，基準利率區間調降為4.75%至5.00%。

星展財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉告訴中央社記者，預估今年底前Fed再降2碼，年底的基準利率區間上限落至4.5%。2025年則分別在第1、2、3季各降息2碼，第4季不降，年底基準利率區間上限至3%。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，本次Fed降息2碼後，渣打預估今年底前再降2碼，分別在11月和12月各降1碼；2025年全年降4碼，2026年則為降2碼。

滙豐市場專訊指出，預計接下來6次的FOMC會議將每次降息1碼，直到2025年6月基準利率降為3.25%至3.50%區間，而美國降息週期的開始應會成為債券和股票市場的利多因素。

美國降息循環開始，陳昱嘉指出，今年以來黃金和美元較以往不同，走勢呈現同方向，不過歷史上美元和黃金走勢是逆相關，接下來是弱勢美元的市場環境，美元利率往下走時，黃金則有望持續向上，長期而言星展持續看多黃金。

展望後市投資，陳昱嘉分析，星展對主題型的投資策略沒有扭轉，長期成長趨勢仍是AI、半導體等類股，另外，全球人口老化現象也看好醫療保健產業的發展。

劉家豪認為，美國經濟軟著陸加上Fed緩降息，AI、半導體等科技主題成長外，另外會有更多的產業受惠。他指出，像是醫療、金融、消費、公共事業都表現不錯，隨著企業前景改善、盈餘動能回穩，在降息啟動後，類股輪動和風格轉換會更加明顯。

投資伴有風險，劉家豪指出，今年底前市場上的灰犀牛是美國11月大選，若開票數接近時，短線上存在政治風險，但影響有限。再來是中東地區的戰事與攻擊等狀況，不過若地緣政治風險相對可控時，市場會更關注油價走勢，當油價維持低水位，就不會產生經濟下行疑慮。

再來是中國景氣，劉家豪分析，雖然中國房地產最壞情況已過去，不過若中國對外傾銷產能過剩的產品，向全世界輸出通縮，對企業的經營與利潤造成衝擊，也是要留意的情況。

陳昱嘉也提醒，除了股債的資產配置，也應注意投資組合的風險分散工具，像是黃金即可適度分散。