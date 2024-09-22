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漲價概念股 台積電、家登、南亞科等買盤搶進

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

時序將進入第4季傳統旺季，不少產業或因供需失衡、抑或成本推升，紛紛掀起漲價潮，除晶圓代工以外，包括CoWoS、DDR 5等，都傳出醞釀調高價格，使得包括台積電（2330）、家登、南亞科等「漲價概念股」族群深獲市場熱議，有機會成為買盤追捧的焦點。

法人指出，由於三星3奈米製程良率仍有提高空間，英特爾陷入裁員、公司大方向策略重新整頓的陣痛期，使得台積電的3奈米產能更加供不應求。

稍早已傳出台積電將針對先進製程漲價5%到10%，台積電在先進製程的絕對優勢，使得即使全球AI股面臨修正，台積電「護國神山」地位屹立不搖，上周仍獲外資買超2.7萬張。

台積電制霸先進製程及先進封裝的地位不容置疑，是台積電得以喊漲的「底氣」，除了晶圓代工，先進封裝CoWoS近來也傳出台積電有意調高售價，顯示超微和輝達對AI加速器的龐大需求。分析師表示，CoWos產能供不應求，也將進一步推升台積電積極向設備廠拉貨的力道。

受惠台積電擴增CoWoS產能，近來相關半導體設備、檢測、材料等相關個股都有相當漲幅，上周包括家登、帆宣、崇越、精測等同獲外資買超。其中崇越8月合併營收53億元，續創單月營收新高，累計營收357.7億元，年增8.9%，同樣刷新歷史紀錄。

根據外電報導，記憶體領導業者三星電子和SK海力士為了強攻AI市場，正致力投入高頻寬記憶體（HBM）的生產，在排擠效應下，恐導致高規格的DDR5 DRAM供貨有限，推升DDR 5的價格。

供應鏈傳出，已接獲SK海力士通知，調漲DDR5報價逾一成，預料三星、美光也將跟進調價。法人分析，將有利南亞科的DDR5出貨，與模組廠十銓營運。

儘管日前外資大摩看壞記憶體市況，強調記憶體價格雖仍處上漲，但隨供應追上需求，增長速度正在接近峰值。不過，市調機構普遍對DRAM並不感悲觀，外資上周仍買超南亞科、晶豪科與十銓。

南亞科 台積電 記憶體

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