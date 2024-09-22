泓德改一般板上市
太陽能股王泓德能源（6873）預計9月26日從創新板改列一般板上市，為國內第一家於創新板上市並掛牌交易的能源公司，今年4月12日經審核通過核准改列一般板，轉板前被納入MSCI全球小型指數成分股，顯見泓德能源實力與財務表現深獲證交所、國內與國際投資人肯定。
泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星鱻電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來管理資產總金額預計超過650億元，為全台最大綠能資產管理平台。
泓德能源今年前八月營收52.36億元，年增114.3%，市場推估，泓德能源第3、4季則會再認列營收更龐大的太陽能案場，預料將業績表現將逐季走升。
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